 Президент Германии отправился в поход (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 12.07.2021

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По Германии

Президент Германии отправился в поход (фото)

Из пункта "А" в пункт "Б" вышел федеральный президент... Куда отправился в поход Франк-Вальтер Штайнмайер?

Франк-Вальтер Штайнмайер в гессенской деревне Фёлькерсхаузен

Фёлькерсхаузен / Хельдраштайн • Около 7 миллионов жителей Германии регулярно ходят в походы. Еще 32 миллиона делают это иногда - от случая к случаю. Примерно столько же - около 32 миллионов - в походы не ходят и не очень собираются. Об этом свидетельствуют данные опросов Института социологических исследований в Алленсбахе (IfD), которые из года в год показывают примерно одинаковые результаты.

Пешие походы были и остаются одним из любимых хобби немцев. Чтобы в этом убедиться, достаточно… прогуляться по торговым улицам в городах Германии. Такого обилия специализированных магазинов с одеждой и другими товарами для пешего туризма и других видов активного отдыха, пожалуй, нет нигде в мире. Ну, или почти нигде.

Президент Германии идет в поход. Фотографии

Окрестности тюрингского Фёлькерсхаузен встретили главу государства такими вот живописными туманами

Окрестности тюрингского Фёлькерсхаузен встретили главу государства такими вот живописными туманами

Компанию Франку-Вальтеру Штайнмайеру также составили премьер-министры Тюрингии и Гессена - Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) и Фолькер Буфье (Volker Bouffier)

Компанию Франку-Вальтеру Штайнмайеру составили премьер-министры Тюрингии и Гессена - Бодо Рамелов (слева) и Фолькер Буфье (справа)

Во время похода президент также пообщался со школьниками из Тюрингии и Гессена

Во время похода президент также пообщался со школьниками из Тюрингии и Гессена

Среди любителей совершать пешие путешествия по стране в прошлые июльские выходные был (вновь) замечен федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). На этот раз глава государства решил прогуляться по живописным местам на границе двух земель - восточногерманской Тюрингии и западногерманского Гессена - там, где когда-то проходила 1400-километровая граница между ФРГ и ГДР, а сейчас проложен туристический маршрут Зеленая полоса (Grünes Band).

Главная цель президента - пообщаться с населением, а походная атмосфера к общению, как известно, располагает, даже если вокруг дружно шагают разные официальные лица и где-то рядом находится охрана.

Президента в походе сопровождали две группы - жители региона, с которыми он хотел поговорить и поговорил о том, как они жили в последние год-полтора. По словам Штайнмайера, во время пандемии люди отдалились друг от друга. Сейчас важно найти пути и возможности для сближения. Первые шаги, очевидно, сделаны. 

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    Автор: Анн Термеш, Максим Нелюбин


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