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Президент Германии открыл музей в женской тюрьме

Павел Мыльников
12 июля 2024 г.

Тюрьма Хохенек в Саксонии относилась к крупнейшим женским исправительным учреждениям ГДР. Через нее прошли тысячи политзаключенных. Теперь в здании размещен мемориальный комплекс.

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в мемориальном комплексе в бывшей женской тюрьме
Президент Германии на открытии мемориального комплексаФото: Sebastian Willnow/dpa/picture alliance

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в четверг, 11 июля, открыл мемориальный комплекс в бывшей женской тюрьме Хохенек (или Хоэнек) в саксонском Штольберге. Теперь здесь появилась постоянная экспозиция, рассказывающая о политизированных уголовных процессах и преследованиях в Германской Демократической Республике, а также о судьбах бывших узниц.

Тысячи женщин, отправленных в Хохенек по политическим мотивам, были невиновны, но оказались в заключении, потому что хотели жить свободно и независимо, отметил глава государства. Важно, чтобы о судьбе узниц, содержавшихся в крупнейшей женской тюрьме ГДР, знали по всей Германии, подчеркнул Штайнмайер. Бывшие заключенные рассказали ему "ужасающие истории о человеческой холодности, безжалостности и государственном цинизме", добавил президент.

Многие из них и поныне борются с последствиями пребывания в тюремных стенах, указал Штайнмайер, имея в виду разлуку матерей и детей и необходимость выполнять в Хохенек работу по сдельной системе оплаты. Он также напомнил о женщинах, скончавшихся в тюрьме от голода, болезней и несчастных случаев на производстве или покончивших с собой. Происходившее за решетками глава германского государства назвал "издевательством над женщинами", которых в тюрьме "мучили и унижали".

Фотографии женщин в мемориальном комплексе в бывшей женской тюрьме Хоэнек
Тюрьму не обошли стороной голод, болезни и несчастные случаи на производствеФото: ERZ-Foto/Georg Ulrich Dostmann/ZB/picture alliance

Открытый диалог с бывшими узницами и помощь экс-политзаключенным

Штайнмайер особо выделил необходимость стремиться к открытому разговору - в рамках всей Германии, а не отдельного региона - о времени диктатуры Социалистической единой партии Германии (СЕПГ). Компаниям, которые когда-то импортировали в Федеративную Республику Германия продукцию, произведенную в ГДР, следует внести свой вклад в просвещение и наладить диалог с бывшими узницами, считает президент. "Это было бы, по крайней мере, одним необходимым - и хорошим - жестом уважения", - пояснил он. Штайнмайер также призвал к поиску быстрых решений, чтобы помочь бывшим политзаключенным без бюрократических проволочек.

Историю не следует уступать тем, кто преуменьшает или отрицает несправедливость политики СЕПГ, подчеркнул президент ФРГ. "Любой, кто сегодня утверждает, что в ГДР можно было жить хорошо, в этом месте получит ответ: женщины в Хохенек - не могли!" - отметил Штайнмайер. Ошибается и тот, кто утверждает, что сегодняшняя Германия такая же, как и ГДР, потому что людям здесь якобы не разрешено выражать свое мнение, добавил глава государства.

Коридор и двери в камеры бывшей женской тюрьмы Хохенек
С 1950 по 1989 годы в стенах Хохенек побывали около 24 тысяч узницФото: ERZ-Foto/Georg Ulrich Dostmann/ZB/picture alliance

Бывшая тюрьма - образовательное учреждение

В будущем мемориальный комплекс станет местом получения политического и демократического образования, заявили саксонские чиновники от культуры. Этот шаг является "вехой в историческом осмыслении политических репрессий в Германии", отметило ведомство. Комплекс должен не только напоминать о прошлом, но и служить предостережением для будущих поколений, пояснила глава земельного министерства Барбара Клепш (Barbara Klepsch).

Тюрьма Хохенек относилась к крупнейшим женским тюрьмам ГДР. С 1950 по 1989 годы через нее прошли около 24 тысяч заключенных, примерно 8000 их них были осуждены по политическим мотивам.

Заключенные тюрьмы Хохенек за швейными машинками
Заключенные тюрьмы Хохенек за шитьемФото: HärtelPRESS/IMAGO

По словам очевидцев, повседневная жизнь в тюрьме включала и тяжелую посменную работу, порой доводившую узниц до изнеможения. Заключенные шили постельное белье и колготки, которые затем продавались в Западную Германию.

В 1990-х здание некоторое время исполняло функции пенитенциарного учреждения. Окончательно тюрьма была закрыта в 2001 году.

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