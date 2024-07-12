Президент Германии открыл музей в женской тюрьме

Тюрьма Хохенек в Саксонии относилась к крупнейшим женским исправительным учреждениям ГДР. Через нее прошли тысячи политзаключенных. Теперь в здании размещен мемориальный комплекс.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в четверг, 11 июля, открыл мемориальный комплекс в бывшей женской тюрьме Хохенек (или Хоэнек) в саксонском Штольберге. Теперь здесь появилась постоянная экспозиция, рассказывающая о политизированных уголовных процессах и преследованиях в Германской Демократической Республике, а также о судьбах бывших узниц.

Тысячи женщин, отправленных в Хохенек по политическим мотивам, были невиновны, но оказались в заключении, потому что хотели жить свободно и независимо, отметил глава государства. Важно, чтобы о судьбе узниц, содержавшихся в крупнейшей женской тюрьме ГДР, знали по всей Германии, подчеркнул Штайнмайер. Бывшие заключенные рассказали ему "ужасающие истории о человеческой холодности, безжалостности и государственном цинизме", добавил президент.

Многие из них и поныне борются с последствиями пребывания в тюремных стенах, указал Штайнмайер, имея в виду разлуку матерей и детей и необходимость выполнять в Хохенек работу по сдельной системе оплаты. Он также напомнил о женщинах, скончавшихся в тюрьме от голода, болезней и несчастных случаев на производстве или покончивших с собой. Происходившее за решетками глава германского государства назвал "издевательством над женщинами", которых в тюрьме "мучили и унижали".

Тюрьму не обошли стороной голод, болезни и несчастные случаи на производстве Фото: ERZ-Foto/Georg Ulrich Dostmann/ZB/picture alliance

Открытый диалог с бывшими узницами и помощь экс-политзаключенным

Штайнмайер особо выделил необходимость стремиться к открытому разговору - в рамках всей Германии, а не отдельного региона - о времени диктатуры Социалистической единой партии Германии (СЕПГ). Компаниям, которые когда-то импортировали в Федеративную Республику Германия продукцию, произведенную в ГДР, следует внести свой вклад в просвещение и наладить диалог с бывшими узницами, считает президент. "Это было бы, по крайней мере, одним необходимым - и хорошим - жестом уважения", - пояснил он. Штайнмайер также призвал к поиску быстрых решений, чтобы помочь бывшим политзаключенным без бюрократических проволочек.

Историю не следует уступать тем, кто преуменьшает или отрицает несправедливость политики СЕПГ, подчеркнул президент ФРГ. "Любой, кто сегодня утверждает, что в ГДР можно было жить хорошо, в этом месте получит ответ: женщины в Хохенек - не могли!" - отметил Штайнмайер. Ошибается и тот, кто утверждает, что сегодняшняя Германия такая же, как и ГДР, потому что людям здесь якобы не разрешено выражать свое мнение, добавил глава государства.

С 1950 по 1989 годы в стенах Хохенек побывали около 24 тысяч узниц Фото: ERZ-Foto/Georg Ulrich Dostmann/ZB/picture alliance

Бывшая тюрьма - образовательное учреждение

В будущем мемориальный комплекс станет местом получения политического и демократического образования, заявили саксонские чиновники от культуры. Этот шаг является "вехой в историческом осмыслении политических репрессий в Германии", отметило ведомство. Комплекс должен не только напоминать о прошлом, но и служить предостережением для будущих поколений, пояснила глава земельного министерства Барбара Клепш (Barbara Klepsch).

Тюрьма Хохенек относилась к крупнейшим женским тюрьмам ГДР. С 1950 по 1989 годы через нее прошли около 24 тысяч заключенных, примерно 8000 их них были осуждены по политическим мотивам.

Заключенные тюрьмы Хохенек за шитьем Фото: HärtelPRESS/IMAGO

По словам очевидцев, повседневная жизнь в тюрьме включала и тяжелую посменную работу, порой доводившую узниц до изнеможения. Заключенные шили постельное белье и колготки, которые затем продавались в Западную Германию.

В 1990-х здание некоторое время исполняло функции пенитенциарного учреждения. Окончательно тюрьма была закрыта в 2001 году.