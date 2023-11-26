Президент ФРГ в Иерусалиме: Израиль имеет право защищаться

Находясь в Иерусалиме, Франк-Вальтер Штайнмайер указал на необходимость щадить мирных жителей в секторе Газа, однако подчеркнул и право Израиля на самозащиту.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), находясь с официальным визитом в Израиле, выразил всецелую солидарность Германии с ведущим борьбу против исламистского терроризма государством. "Наша солидарность с Израилем в силе, - заявил Штайнмайер в воскресенье, 26 ноября, в ходе совместной пресс-конференции с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в Иерусалиме. - Она в силе не только по отношению к Израилю как жертве терроризма. Наша солидарность в силе по отношению к Израилю, который защищает себя, который ведет борьбу против угрозы своему существованию".

Военная операция Израиля в секторе Газа, начатая им в ответ на масштабную атаку с этой территории боевиков ХАМАС, в последнее время неоднократно подвергалась международной критике из-за большого числа жертв среди мирного населения. "Необходимо щадить гражданских лиц в секторе Газа и снабжать их всем жизненно необходимым", - подчеркнул Штайнмайер, указав, что этого требует международное право. "Поэтому хорошо, что для этого используют согласованный режим прекращения огня", - продолжит президент ФРГ.

В то же время Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что "Израиль имеет полное право защищать себя" и "бороться за свое существование". "Никогда еще Израилю не наносили такую глубокую рану, как 7 октября", - указал глава германского государства. "Террористической организации ХАМАС нельзя достигнуть своей объявленной цели - уничтожения Израиля", - заявил Штайнмайер.

Израиль благодарен Германии за "четкую позицию"

В свою очередь президент Израиля Герцог назвал Штайнмайера "настоящим другом". "Ваш визит - выражение прочного союза между нашими странами", - заявил он. Герцог поблагодарил Штайнмайера и правительство ФРГ за то, что они занимают "четкую позицию" в связи с правом Израиля на самооборону - в отличие от лидеров других стран ЕС, которые, по словам израильского президента, продемонстрировали "двойные стандарты" и "лицемерие" по отношению к Израилю.

Президент ФРГ - не первый высокопоставленный немецкий политик, побывавший с официальным визитом в Израиле после 7 октября. Ранее страну посещали также канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), а также - трижды - глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

Программа президента ФРГ в Израиле

Важным пунктом программы Франка-Вальтера Штайнмайера в Иерусалиме была встреча с родственниками заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС в секторе Газа.

В ходе визита в Израиль президента ФРГ сопровождают его супруга Эльке Бюденбендер (Elke Büdenbender), а также председатель бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas). Как отмечает агентство dpa, последнее обстоятельство можно расценить как особое выражение солидарности.

Ожидается, что 27 ноября Штайнмайер проведет встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а после - посетит палестинскую больницу "Августа Виктория" в Восточном Иерусалиме. Сейчас там проходят лечение около ста палестинцев, которые из-за войны не могут воссоединиться со своими родственниками.

28 ноября президент ФРГ намерен отправиться в Оман, а на следующий день - в Катар.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли около 15 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

С 24 ноября в секторе Газа действует временный режим прекращения огня, согласованный Израилем с ХАМАС при посредничестве Катара на четырехдневный срок. По условиям сделки, за это время боевики ХАМАС должны передать Израилю 50 женщин и детей из числа заложников, захваченных 7 октября. Израиль же должен освободить из своих тюрем 150 палестинских заключенных - женщин и подростков.

В первые два дня действия режима прекращения огня, 24 и 25 ноября, ХАМАС были освобождены в общей сложности 26 израильских заложников, а также 14 граждан Таиланда и один филиппинец. 26 ноября боевики отпустили еще 14 израильских заложников, а также троих таиландцев и одного гражданина РФ.

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