Штайнмайер призвал защитить еврейскую жизнь в Германии

После нападения ХАМАС на Израиль президент ФРГ призвал усилить бдительность и в Германии. Мы должны защитить еврейскую жизнь в Германии и решительно противостоять антисемитизму, подчеркнул он.

После нападения боевиков исламского радикального движения ХАМАС на Израиль президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) призвал проявлять особую бдительность и в Германии. "Мы должны защитить еврейскую жизнь в нашей стране и мощно и решительно противостоять любой форме антисемитизма и ненависти к Израилю", - сказал он в берлинской резиденции "Бельвю" в понедельник, 9 октября.

"Мы не можем мириться с тем, когда средь бела дня пытаются праздновать жестокие нападения на Израиль. Тот, кто празднует террор, унижает не только жертв, но попирает и человеческое достоинство и нашу немецкую конституцию. Такое поведение вызывает у меня возмущение и отвращение", - подчеркнул Штайнмайер.

Солидарность с Израилем

Франк-Вальтер Штайнмайер выразил солидарность Германии с Израилем. "В это тяжелое время Германия твердо стоит на стороне Израиля. Израильский народ и евреи в Германии могут положиться на это", - заверил он.

"Жестокое террористическое нападение потрясло всех нас. ХАМАС, совершая убийства и поджоги, вторгся в Израиль, он убивает и похищает безвинных гражданских лиц - молодых, старых, мужчин и женщин. Едва ли возможно выразить словами, что сейчас переживают люди в Израиле", - сказал Штайнмайер.

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