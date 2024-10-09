Президент ФРГ призвал противостоять ненависти к меньшинствам

На траурном мероприятии в память о жертвах нападения на синагогу в Галле 2019 года Франк-Вальтер Штайнмайер указал на рост ненавистнических и антисемитских настроений в обществе.

На траурном мероприятии, посвященном пятой годовщине трагического нападения на синагогу в Галле, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в среду, 9 октября, указал на опасность антисемитских настроений и призвал немецкое общество к сплоченной борьбе с экстремизмом и любыми проявлениями ненависти по отношению к меньшинствам.

"Это урок Галле: важна позиция каждого человека, - подчеркнул глава германского государства. - Пришла пора сказать "нет" там, где кто-либо выступает против меньшинств. Пришла пора проявить солидарность там, где нападают на кого-либо".

"Открылся вентиль разнузданной юдофобии"

В то же время Штайнмайер отметил, что вести борьбу с террором становится все сложнее, поскольку порог для проявления ненависти понижается, а "сети ненависти" становится все труднее выявлять. "Это горькая повседневность: еврейки и евреи каждый день вынуждены бояться, что на них нападут, их оскорбят, в них плюнут", - констатировал президент ФРГ.

По его мнению, после нападения террористической организации ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года "кажется, будто в Германии и многих других странах словно открылся вентиль для разнузданной ненависти к евреям".

Нападение на синагогу в Галле

Нападение на синагогу в городе Галле , расположенном в федеральной земле Саксония-Анхальт, произошло 9 октября 2019 года. Гражданин Германии Штефан Баллит (Stephan Balliet) попытался проникнуть в синагогу, где в тот момент по случаю праздника Йом-Кипур находился 51 человек. Он неоднократно стрелял в дверь и бросил несколько бутылок с зажигательной смесью. Затем злоумышленник застрелил двух человек поблизости от синагоги.

Вскоре стрелок был задержан, в его автомобиле нашли самодельное оружие и взрывчатку. Баллит объяснил свои действия антисемитизмом и расистскими теориями заговора. Власти Германии классифицировали случившееся как теракт. В декабре 2020 года Высший земельный суд Саксонии-Анхальт приговорил преступника к пожизненному лишению свободы.