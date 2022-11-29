Президент ФРГ призвал к дополнительной помощи Украине

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 29 ноября.

На 279-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 29 ноября (время московское).

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Мещанский суд Москвы начал рассматривать уголовное дело в отношении оппозиционера Ильи Яшина. Политик и бывший муниципальный депутат Красносельского района обвинен в распространении "фейков" о российской армии. Поводом для возбуждения уголовного дела послужил эфир на YouTube от 7 апреля, где Яшин рассказывал о массовых убийствах мирных жителей в украинском городе Буча.

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) призвал оказать Украине дополнительную помощь в свете атак на энергетическую инфраструктуру. "Миллионы украинцев сейчас переживают зиму, полную нужды, темноты и холода", - сказал политик во время посещения логистического центра Немецкого Красного Креста. Штайнмайер призвал немецкие города и общины выстраивать партнерские отношения с украинскими городами, благодаря чему помощь можно будет доставлять ​​без бюрократических проволочек.

Сопровождавший Штайнмайера посол Украины в ФРГ Алексей Макеев поблагодарил его за помощь. По словам дипломата, поставки Немецкого Красного Креста поступили в том числе в пункты обогрева, создаваемые во многих городах.

Украина получила от Словакии 30 БМП-1

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Украина получила из Словакии 30 боевых машин пехоты БМП-1, заявил словацкий министр обороны Ярослав Надь. Техника была передана украинской стороне на основании соглашения с Германией, объяснил Надь, поблагодарив главу Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) за сотрудничество.

Хроника событий 29 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 28 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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