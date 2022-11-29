  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в логистическом центре Немецкого Красного Креста
Президент ФРГ в логистическом центре Немецкого Красного КрестаФото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Президент ФРГ призвал к дополнительной помощи Украине

Павел Мыльников
18 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 29 ноября.

https://p.dw.com/p/4KCzY

На 279-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 29 ноября (время московское).

++14.37++

Мещанский суд Москвы начал рассматривать уголовное дело в отношении оппозиционера Ильи Яшина. Политик и бывший муниципальный депутат Красносельского района обвинен в распространении "фейков" о российской армии. Поводом для возбуждения уголовного дела послужил эфир на YouTube от 7 апреля, где Яшин рассказывал о массовых убийствах мирных жителей в украинском городе Буча.

++14.30++

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) призвал оказать Украине дополнительную помощь в свете атак на энергетическую инфраструктуру. "Миллионы украинцев сейчас переживают зиму, полную нужды, темноты и холода", - сказал политик во время посещения логистического центра Немецкого Красного Креста. Штайнмайер призвал немецкие города и общины выстраивать партнерские отношения с украинскими городами, благодаря чему помощь можно будет доставлять ​​без бюрократических проволочек.

Сопровождавший Штайнмайера посол Украины в ФРГ Алексей Макеев поблагодарил его за помощь. По словам дипломата, поставки Немецкого Красного Креста поступили в том числе в пункты обогрева, создаваемые во многих городах.

Украина получила от Словакии 30 БМП-1

++14.01++

Украина получила из Словакии 30 боевых машин пехоты БМП-1, заявил словацкий министр обороны Ярослав Надь. Техника была передана украинской стороне на основании соглашения с Германией, объяснил Надь, поблагодарив главу Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) за сотрудничество.

Хроника событий 29 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 28 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

Миграция из-за войны в Украине - вызов или шанс?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Полгода в российском плену. История учительницы Виктории Андруши

Полгода в российском плену. История учительницы Виктории Андруши

25-летнюю Викторию Андрушу удалось освободить, но в российском плену остаются сотни гражданских лиц из Украины. Российские и украинские правозащитники пытаются им помочь. То, как российские военные ведут себя с пленными, грубо нарушает Женевскую конвенцию, убеждены правозащитники.
Политика25 ноября 2022 г.03:37 мин.
external

Как выживают в Монголии буряты, бежавшие от мобилизации?

Как выживают в Монголии буряты, бежавшие от мобилизации?

Тысячи бурятов бежали из России в Монголию, уклоняясь от мобилизации. Как они выживают? Репортаж DW из Улан-Батора.
Политика25 ноября 2022 г.03:46 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Йенс Столтенберг

Столтенберг подтвердил перспективу вступления Украины в НАТО

Политика3 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во время интервью DW

Президент ФРГ: Призывы к прекращению огня сейчас несерьезны

Президент ФРГ: Призывы к прекращению огня сейчас несерьезны

Конфликты18 ч. назад
DW Новости Шоу ведут Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

РФ покидает ЗАЭС? Ресурсы НАТО для ВСУ кончаются? DW Шоу

РФ покидает ЗАЭС? Ресурсы НАТО для ВСУ кончаются? DW Шоу

Политика19 ч. назад58:38 мин.
Футболисты сборной России на верблюдах движутся в направлении, указанном на табличке с надписью: "Азия"

Восточные сказки, или Сборная России переезжает в Азию?

Восточные сказки, или Сборная России переезжает в Азию?

Футбол22 ч. назад
Украинский писатель Андрей Курков

Андрей Курков: 20 лет Россию готовили убивать украинцев

Андрей Курков: 20 лет Россию готовили убивать украинцев

Культура23 ч. назад
Листы белой бумаги в руках демонстрантов - символ протеста против цензуры

В КНР протесты против мер из-за ковида. К чему это приведет

В КНР протесты против мер из-за ковида. К чему это приведет

Политика17 ч. назад
Андрей Курков

Украинский писатель Андрей Курков награжден в Германии

Украинский писатель Андрей Курков награжден в Германии

Культура28 ноября 2022 г.
На главную страницу