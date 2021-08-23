 Президент ФРГ призвал Европу к солидарности по беженцам из Афганистана | Новости из Германии о Европе | DW | 25.08.2021

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Европа

Президент ФРГ призвал Европу к солидарности по беженцам из Афганистана

Мы должны дать убежище тем, кто имеет на него право по установленным нами самими законам, заявил Франк-Вальтер Штайнмайер. Тем временем из столицы Афганистана эвакуировано уже 76 тысяч человек.

Самолет Airbus A310 бундесвера привез в аэропорт Ганновера эвакуированных из Афганистана

Эвакуированные из Афганистана в аэропорту Ганновера

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) призвал европейцев к солидарности в вопросе приема беженцев из Афганистана. "Мы не можем принять всех людей, по уважительным причинам ищущих лучшую жизнь. Но мы должны гарантировать приют тем, кто по установленным нами самими законам имеет право на защиту и убежище", - говорится в интервью главы ФРГ, которое публикует в среду , 25 августа, чешская газета Pravo.

В мире будут и другие кризисы, усиливающие поток беженцев в Европу. Европейцам необходимо проявлять солидарность и не оставлять на произвол судьбы страны, по границам которых проходит внешний рубеж Евросоюза - особенно на юге Европы, подчеркнул Штайнмайер.

После захвата власти в Афганистане исламистским радикальным движением "Талибан" многие государства проводят эвакуацию из этой страны своих граждан, а также афганцев, сотрудничавших с войсками НАТО и ее союзников, иностранными и международными правозащитными и гуманитарными организациями, журналистов и общественных активистов. США и их союзники, по данным президента Джозефа Байдена, с конца июля вывезли из Афганистана почти 76 тысяч человек. В частности, самолеты германского бундесвера к вечеру 24 августа эвакуировали из Кабула более 4650 человек, в том числе афганцев и граждан третьих стран.

Россия начала эвакуацию своих граждан из Афганистана

Аналогичные операции начала проводить и Россия. Минобороны РФ объявило об отправке в Кабул 4 военно-транспортных самолетов для вывоза более 500 граждан России, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Украины из Афганистана. На каждом воздушном судне присутствуют бригады врачей, добавили в ведомстве.

В ФРГ для приема беженцев задействованы военные объекты США

Между тем в Германии беженцев из Афганистана, вывезенных американскими самолетами, начали размещать не только на авиабазе ВВС США Рамштайн, ставшей первичным центром их временного приема. Около 2 тысяч человек были отправлены на военный объект США в Кайзерслаутерне (земля Рейнланд-Пфальц), сообщила американская сторона. При необходимости будут задействованы полигоны в Графенвере и Хоэнфельсе (Бавария), которые способны принять по 3 и 2 тысячи человек соответственно.

Байден: Эвакуация завершится к 31 августа

Между тем президент США Джо Байден не намерен продлевать срок эвакуации иностранцев и афганцев из Кабула, который должен завершиться 31 августа. Об этом он объявил во вторник, 24 августа. Спустя несколько часов после этого заявления в немецких СМИ появились неподтвержденные пока сообщения о том, что в таком случае и эвакуационный контингент бундесвера прекратит свою операцию в Кабуле и покинет Афганистан до конца текущей недели.

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    Автор: Дарья Брянцева


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