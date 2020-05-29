 Президент ФРГ предложил объявить официальный траур по жертвам COVID-19 | Новости из Германии о Германии | DW | 05.09.2020

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Германия

Президент ФРГ предложил объявить официальный траур по жертвам COVID-19

С начала пандемии 9324 человека скончались в Германии от заболевания, вызванного новым коронавирусом. За последние сутки зарегистрированы 1378 новых инфицированных.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер

Провести официальную траурную церемонию по жертвам коронавируса в Германии предложил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), опубликованном в субботу, 5 сентября. По его словам, необходимо поддержать людей в их трауре и выразить сочувствие родным.

"У нас 9300 погибших. Это цифра ниже, чем в других странах. Но эта цифра за полгода в три раза превышает ежегодную смертность в ДТП", - заявил Штайнмайер. Он отметил, что смерть от COVID, - это одинокая смерть, поскольку пациенты умирают без поддержки родственников и без возможности попрощаться.

Штайнмайер сказал, что обсудит эту инициативу с бундестагом, бундесратом, федеральным правительством и федеральным конституционным судом, чтобы согласовать подходящее время и формат поминовения.

Штайнмайер: Второго локдауна не будет

Федеральный президент прокомментировал текущую ситуацию с пандемией и критику ограничительных мер в Германии. Он сказал, что понимает беспокойство людей, но при этом отметил, что сокращение числа новых случаев инфицирования - это "убедительный аргумент, чтобы сохранять осторожность". Штайнмайер считает, что второго локдауна не будет, поскольку все политики понимают, что он нанесет значительный вред экономике.

За последние сутки в Германии отмечено 1378 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил Институт Роберта Коха. С начала пандемии в стране были инфицированы 248 997 человек. Погибли от заболевания, вызванного вирусом, 9324.

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    Легендарный Cirque du Soleil подал заявление о защите от банкротства после трех месяцев простоя в связи с пандемией коронавируса. Знаменитый цирк объявил о сокращении 3480 из 5000 своих сотрудников. Cirque du Soleil, базирующийся в канадском Монреале, назвал причиной таких шагов "огромный сбой и принудительное закрытие шоу в результате пандемии COVID-19".

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    Под крылом, но без защиты

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  • Крупнейший авиаперевозчик в Германии - концерн Lufthansa

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

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    Крупнейший авиаперевозчик в Германии Lufthansa попал в турбулентную зону из-за коронавируса. Авиаконцерн был исключен из фондового индекса Dax, в котором числился 32 года. Компания получит девять млрд евро в виде прямой финансовой помощи и госгарантий по кредиту, но под угрозой - 26 тысяч рабочих мест. "В случае аварийной ситуации мы спасаем вас, а кто спасет нас?" - спрашивает стюардесса.

  • Самолет Air France

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    Под одним небом

    Британский авиаперевозчик British Airways планирует сократить 12 тысяч сотрудников из 42 тысяч. Его французский конкурент Air France в связи с пандемией сокращает более 7500 сотрудников. Британский авиаперевозчик Easy Jet исходит из долгосрочного падения спроса. Концерн планирует сократить численность сотрудников на 30 процентов: работу могут потерять до 4500 человек.

  • Автомобильная отрасль

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Тише едешь, дальше будешь

    И хотя автоконцерны пока не озвучивали страшных сценариев, мировой рынок сбыта автомобилей может сократиться на 18 процентов в 2020 году. Немецкий эксперт по автомобильной отрасли Фердинанд Дуденхеффер уже сделал свой неутешительный прогноз: под угрозой - примерно 100 тысяч рабочих мест в Германии. Автомобильная отрасль является здесь работодателем для 800 тысяч человек.

  • Немецкий концерн MTU Aero Engines AG

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Тяжелое оборудование

    Немецкий концерн MTU Aero Engines AG планирует сократить численность сотрудников на 15 процентов. На производителя авиационных двигателей из Мюнхена работают 10 тысяч человек по всему миру. Под угрозой сокращений оказались до 1500 мест. В 2019 году MTU Aero Engines AG вошел в топ-лигу биржевого индекса DAX.

  • Протесты в Ганновере сотрудников концерна Galeria Karstadt Kaufhof

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Мода отменяется?

    Сидение дома, запрет на массовые мероприятия отбили у многих охоту обзаводиться обновками. Спад потребительской активности ощутила торговля. Концерн Galeria Karstadt Kaufhof допускает закрытие сразу около 80 из 170 своих универмагов, ассортимент которых в значительной мере составляет одежда. Более 5000 сотрудников из 28 000 могут потерять работу. На фото - протесты в Ганновере.

  • Туристический концерн TUI

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Все отдыхают

    Один из крупнейших в мире туристических концернов TUI из-за пандемии коронавирусной инфекции объявил о сокращении 8000 рабочих мест. В руководстве компании, уже получившей финансовую помощь от государства, заявили, что эти меры являются вынужденными, чтобы сохранить представительства концерна в мире. Концерн рассчитывает добиться уменьшения административных издержек на 30 процентов.

    Автор: Марина Борисова


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