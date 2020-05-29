Президент ФРГ предложил объявить официальный траур по жертвам COVID-19

Провести официальную траурную церемонию по жертвам коронавируса в Германии предложил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), опубликованном в субботу, 5 сентября. По его словам, необходимо поддержать людей в их трауре и выразить сочувствие родным.

"У нас 9300 погибших. Это цифра ниже, чем в других странах. Но эта цифра за полгода в три раза превышает ежегодную смертность в ДТП", - заявил Штайнмайер. Он отметил, что смерть от COVID, - это одинокая смерть, поскольку пациенты умирают без поддержки родственников и без возможности попрощаться.

Штайнмайер сказал, что обсудит эту инициативу с бундестагом, бундесратом, федеральным правительством и федеральным конституционным судом, чтобы согласовать подходящее время и формат поминовения.

Штайнмайер: Второго локдауна не будет

Федеральный президент прокомментировал текущую ситуацию с пандемией и критику ограничительных мер в Германии. Он сказал, что понимает беспокойство людей, но при этом отметил, что сокращение числа новых случаев инфицирования - это "убедительный аргумент, чтобы сохранять осторожность". Штайнмайер считает, что второго локдауна не будет, поскольку все политики понимают, что он нанесет значительный вред экономике.

За последние сутки в Германии отмечено 1378 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил Институт Роберта Коха. С начала пандемии в стране были инфицированы 248 997 человек. Погибли от заболевания, вызванного вирусом, 9324.

Смотрите также:

Смотреть видео 04:53 Поделиться Что хотели критики ограничений из-за пандемии в Берлине Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3hpSp Беспорядки и протесты против ограничений из-за пандемии в Берлине: что объединило разных участников?