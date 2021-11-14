 Президент ФРГ почтил память жертв мировых войн и преступлений нацизма | Новости из Германии о Германии | DW | 14.11.2021

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Германия

Президент ФРГ почтил память жертв мировых войн и преступлений нацизма

В Германии в воскресенье - День скорби, когда чтят жертв мировых войн и преступлений национал-социализма.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (в центре) на церемонии возложения венков

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (в центре) на церемонии возложения венков

В Германии в воскресенье, 14 ноября, отметили День народной скорби и памяти жертв обеих мировых войн и государственного насилия времен национал-социализма. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и другие политики возложили венки к главному мемориалу жертвам войны в Берлине Нойе Вахе.

В день национального траура глава государства призвал не забывать конкретные места, где совершалось насилие и проходили войны. "Знание названий этих мест важно как для нашего представления о себе как нации, так и для взаимопонимания европейцев на всем континенте, - заявил президент ФРГ. - Мы все несем ответственность, ведь ответственность не имеет срока давности".

Штайнмайер: Многим немцам не нравятся военные ритуалы

По словам Штайнмайера, опыт двух мировых войн, вины и стыда повлиял на взаимоотношения между немецким обществом и армией и влияет на них до сих пор. Бундесвер - это армия, непоколебимо придерживающаяся демократических основ конституции, однако многие немцы обеспокоены военными ритуалами, отметил глава германского государства.

"Для страны, имя которой по-прежнему ассоциируется с ужасными страданиями, принесенными Европе двумя мировыми войнами, и чья армия виновна в кровавой агрессивной войне, эта неприязнь может быть понятна", - подчеркнул Франк-Вальтер Штайнмайер.

Однако президент ФРГ добавил, что принятие своей исторической ответственности не должно означать уклонение от решения текущих конфликтов и от контактов с теми, кто несет за них ответственность.

День народной скорби был введен в ФРГ в 1952 году по инициативе Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями. Он отмечается каждый год за две недели до первого адвента - начала предрождественского поста.

Смотрите также:

  • Ворота в концентрационный лагерь Дахау

    Места памяти в Германии

    Дахау

    В концентрационном лагере Дахау погибли 41 500 человек. Он был создан в 1933 году под Мюнхеном для политических заключенных. Позже в Дахау стали отправлять евреев, гомосексуалов, Свидетелей Иеговы и представителей других групп, преследовавшихся нацистами. Все остальные концентрационные лагеря "третьего рейха" были организованы по его образцу.

  • Освобожденные узники Дахау

    Места памяти в Германии

    Освобождение

    Всего в лагерь Дахау за время его существования были отправлены около 206 тысяч человек. Части американской армии вошли в лагерь 29 апреля 1945 года, освободив 32 тысячи узников.

  • Памятник на месте разрушенной синагоги в Дюссельдорфе

    Места памяти в Германии

    Мемориалы и памятники

    27 января 1945 года советские войска освободили концлагерь Освенцим. В этот день сейчас отмечается Международный день памяти жертв Холокоста - шести миллионов убитых евреев, а в Германии также - День памяти всех жертв национал-социализма, погибших в концентрационных и трудовых лагерях, тюрьмах, на невольных работах и в центрах умерщвления.

  • Мемориал памяти убитых евреев Европы в Берлине

    Места памяти в Германии

    Берлин

    Центральный мемориал памяти евреев Европы, убитых во времена национал-социализма, находится в Берлине недалеко от Рейхстага и Бранденбургских ворот. Он был открыт в 2005 году. В его подземной части расположен документационный центр. Некоторые из документов его экспозиции на русском языке - материалы, собранные после войны во время расследований преступлений, совершенных в "третьем рейхе".

  • Мемориальная доска на Казерненштрассе в Дюссельдорфе

    Места памяти в Германии

    "Хрустальная ночь"

    Во время еврейских погромов в так называемую "хрустальную ночь" 9-10 ноября 1938 года на территории нацистcкой Германии и в некоторых частях Австрии было разрушено более 1400 синагог и молельных домов. Одна из синагог находилась на улице Казерненштрассе в Дюссельдорфе. После войны здесь и во многих других таких местах были установлены памятники или мемориальные доски.

  • Крематорий в Бухенвальде

    Места памяти в Германии

    Бухенвальд

    Один из крупнейших лагерей находился в Тюрингии близ Веймара. С 1937 по 1945 годы в Бухенвальде было заключено около 250 тысяч человек. 56 тысяч узников погибло. Среди них было также несколько сотен дезертиров и отказавшихся служить в вермахте. После войны их еще долго продолжали считать в Германии "предателями" и "трусами", а первый памятный камень установили в Бухенвальде лишь в 2001 году.

  • Памятник рома и синти в Бухенвальде

    Места памяти в Германии

    Геноцид цыган

    Этот памятник, установленный в Бухенвальде в 1995 году на территории бывшего блока № 14, посвящен погибшим здесь цыганам - европейским рома и синти. На камнях выбиты названия всех лагерей "третьего рейха", в которые их отправляли. Общее число жертв геноцида цыган в Европе до сих пор неизвестно. Согласно разным данным, оно может составлять от 150 тысяч до 500 тысяч человек.

  • Памятник в Лангенштайн-Цвиберге

    Места памяти в Германии

    Лагерь смерти Лангенштайн-Цвиберге

    У Бухенвальда было более 60 так называемых внешних лагерей. Один из них - "Малахит" в Лангенштайн-Цвиберге под Хальберштадтом. Его узники строили подземный завод для "Юнкерса". Две тысячи заключенных погибли от болезней и истощения, стали жертвами пыток и казней. Еще 2500 скончались или были убиты во время марша смерти, когда лагерь эвакуировали из-за приближения фронта.

  • Концентрационный лагерь Дора-Миттельбау

    Места памяти в Германии

    Дора-Миттельбау

    Еще один внешний лагерь Бухенвальда был образован в 1943 году близ города Нордхаузен в Тюрингии для организация производства на подземном заводе ''Миттельверк'', где собрались ракеты V-2 и другое вооружение. За полтора года через лагерь Дора-Миттельбау прошло 60 тысяч человек. Большую часть составили узники из Советского Союза, Польши и Франции. Каждый третий из них погиб.

  • Памятник сестрам Франк в Берген-Бельзене

    Места памяти в Германии

    Берген-Бельзен

    Мемориал на территории бывшего концентрационного лагеря Берген-Бельзен в Нижней Саксонии. Всего в этом лагере погибло около 50 тысяч человек, среди них 20 тысяч военнопленных. В апреле 1945 года здесь умерла 15-летняя Анна Франк - автор знаменитого дневника, обличающего нацизм и переведенного на многие языки мира.

  • Ворот в Заксенхаузен с надписью Arbeit macht frei

    Места памяти в Германии

    Заксенхаузен

    "Работа делает свободным" - эта вывеска на немецком языке над воротами концлагеря Заксенхаузен в Бранденбурге стала нарицательной. Всего в этом лагере было убито или погибло свыше 100 тысяч человек, в том числе от 13 до 18 тысяч советских военнопленных. Среди них - старший сын Сталина Яков Джугашвили. Национальный мемориал, учрежденный правительством ГДР, был открыт здесь в 1961 году.

  • Документационный центр во Флоссенбюрге

    Места памяти в Германии

    Флоссенбюрг

    "Я слышал о Дахау и Освенциме, но никогда еще о Флоссенбюрге" - такая цитата встречает посетителей в бывшем концлагере на территории Баварии. В этом лагере скончалось 30 тысяч человек. Его узником был известный немецкий пастор, теолог и участник заговора против Гитлера Дитрих Бонхёффер, а среди советских военнопленных - отец бывшего президента Украины Виктора Ющенко Андрей.

  • Барак № 13 в районе Шёневайде

    Места памяти в Германии

    Барак № 13

    В берлинском районе Шёневайде находился один из многочисленных лагерей для подневольных рабочих, угнанных из других стран на принудительный труд в Германию. Общее их число за годы "третьего рейха" составило несколько миллионов человек. Судьбам подневольных рабочих посвящена экспозиция документационного центра в одном из сохранившихся бараков этого лагеря.

  • Мемориальный комплекс в Равенсбрюке

    Места памяти в Германии

    Равенсбрюк

    Скульптура матери с ребенком на берегу озера в Равенсбрюке - крупнейшем женском концентрационном лагере "третьего рейха". Он был создан в 1939 году в 90 километрах к северу от Берлина. Количество заключенных за время его существования составило более 130 тысяч человек - около 40 национальностей. 28 тысяч узников погибло. В лагере также проводились медицинские эксперименты.

  • Один из Бараков Сименса

    Места памяти в Германии

    "Бараки Сименса" в Равенсбрюке

    Заключенные Равенсбрюка и многочисленных его подлагерей использовались на принудительных работах. В 1940 году здесь было создано текстильное производство, а в 1942 году электротехнический концерн Siemens & Halske AG построил 20 промышленных бараков. По свидетельствам выживших узников, в конце 1944 года на эту фирму здесь ежедневно работало до 3000 женщин и детей.

  • Фабрика Topf & Söhne в Эрфурте

    Места памяти в Германии

    Печи для Освенцима

    Бывшая фабрика Topf & Söhne в Эрфурте. Здесь по заказу национал-социалистов производились печи, в которых сжигали людей, погибших в Освенциме и других концентрационных лагерях. В Международный день памяти жертв Холокоста 27 января 2011 года в бывшем здании фабрики открыт документационный центр.

  • Один из ''камней преткновения'' в Гамбурге

    Места памяти в Германии

    ''Камни преткновения''

    Такие металлические таблички, вмонтированные в тротуары, можно увидеть во многих городах Германии. ''Камни преткновения'' - Stolpersteine. Первый из них немецкий художник Гунтер Демниг установил в Кельне в 1995 году. Камни напоминают о жертвах национал-социализма около домов, в которых они жили. Их насчитывается уже более 45 тысяч в 800 немецких населенных пунктах и 200 - за пределами Германии.

  • Надпись на русском языке в подвале EL-DE-Haus

    Места памяти в Германии

    Гестапо

    Изучением преступлений нацизма в Германии также занимаются многочисленные документационные центры. В Кельне такой центр и музей расположены в бывшем здании гестапо - EL-DE-Haus. В его подвале находились камеры для заключенных, на стенах которых сохранились надписи, в том числе, на русском языке.

  • Мемориал гомосексуалам - жертвам нацизма в Берлине

    Места памяти в Германии

    Гомосексуалы

    С 1935 года нацисты начали также преследовать гомосексуалов. Всего в "третьем рейхе" их было осуждено более 50 тысяч. Около 7 тысяч погибли в концлагерях. В 1995 году на набережной в Кельне был установлен памятник - Розовый треугольник. Мемориал, изображенный на фото, открыли в 2008 году в берлинском парке Большой Тиргартен. Еще один находится во Франкфурте - Франкфуртский ангел (1994).

  • Памятник в Плётцензее

    Места памяти в Германии

    Противники режима

    Музей тюрьмы Плётцензее в Берлине. В 1933-1945 годах национал-социалисты казнили здесь более 3000 противников режима, многих - на гильотине. Среди жертв - участники неудавшегося покушения на Гитлера 20 июля 1944 года и те, кто знал о его подготовке.

  • ''Серый автобус'' в Кельне

    Места памяти в Германии

    Серые автобусы

    "Серый автобус" - монумент, созданный в 2006 году в память о более чем 70 тысячах жертв евгенической программы "Т-4" - людей с психическими расстройствами, умственно отсталых, наследственно отягощенных больных и инвалидов. Такие автобусы забирали их в центры умерщвления. Памятник перевозят, временно устанавливая в местах, связанных с программой. Копия постоянно находится в Кельне.

  • Графенек

    Места памяти в Германии

    Замок Графенек

    Один из шести центров, в которых осуществлялись убийства людей в рамках программы эвтаназии "Т-4", находился в замке Графенек в Баден-Вюртемберге. С января по декабрь 1940 года здесь в камерах с угарным газом погибли 10654 человека. В 2005 году здесь открыли документационный центр, в котором ежегодно бывает до 20 тысяч посетителей.

  • Газовая камера в Зонненштайне

    Места памяти в Германии

    Зонненштайн

    Еще один центр смерти располагался в саксонском городе Пирна в замке Зонненштайн. В 1940-1941 годах в его газовой камере было убито 13720 человек, страдавших психическими заболеваниями, и умственно отсталых людей, а также более тысячи узников концлагерей. Пепел из крематория сбрасывали в Эльбу. Родственникам высылалось фальсифицированное свидетельство о смерти в результате болезни.

  • Хадамарский процесс во Франкфурте-на-Майне

    Места памяти в Германии

    Преступники

    Эта фотография была сделана в 1946 году во время процесса по делу врачей и других сотрудников еще одного нацистского центра умерщвления, находившегося в гессенском городе Хадамар. В газовых камерах, с помощью инъекций и преднамеренного прекращения необходимых терапий они убили около 14500 пациентов. Постоянная экспозиция, рассказывающая об этих преступлениях, работает в Хадамаре с 1991 года.

  • Памятник жертвам нацизма в городе Шверте

    Места памяти в Германии

    Логистика Холокоста

    В заключение - о передвижной выставке немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn "Спецпоезда смерти" ("Sonderzüge in den Tod"). С 2008 года в разных местах Германии, в которых она демонстрировалось, на ней побывало более 350 тысяч посетителей. Этой теме также посвящен специальный раздел постоянной экспозиции музея Немецких железных дорог в Нюрнберге.

    Автор: Максим Нелюбин


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