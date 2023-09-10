Президент ФРГ осудил РПЦ за поддержку вторжения в Украину

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) осудил позицию Русской Православной Церкви (РПЦ), поддерживающей российское вторжение в Украину, сообщает агентство KNA в воскресенье, 10 сентября.

"Религия никогда не должна служить оправданием ненависти и насилию", - заявил Штайнмайер на встрече с высокопоставленным представителям различных конфессий в Берлине в рамках 37-й "Международной встречи мира", организованной католической Общиной Святого Эгидия.

"Любой, кто во имя религии встает на сторону агрессивного военачальника, который хочет силой подчинить себе мирную, демократическую соседнюю страну; тот, кто поддерживает ее, будучи руководителем христианской церкви; любой, кто действует таким образом, фундаментально нарушает заповедь веры о мире", - подчеркнул президент ФРГ.

"Демоны беспорядка и насилия"

Председатель Конференции католических епископов Германии Георг Бетцинг (Georg Bätzing) в своей речи также назвал "неприемлемым" для христианской церкви легитимизировать войну против соседней страны. Епископ назвал это примером того, что "все религии в разные периоды своей истории поддавались демонам беспорядка и насилия".

Ранее папа римский Франциск рассказывал, что вскоре после начала войны, в марте 2022 года, он поговорил по Zoom с патриархом РПЦ Кириллом. В ходе беседы патриарх, по словам папы римского, по бумажке зачитывал причины, оправдывающие российское вторжение в Украину. "Мы должны прекратить боевые действия. Патриарх не может опуститься до путинского алтарника", - прокомментировал разговор Франциск.

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