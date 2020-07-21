 Президент ФРГ на памятной церемонии в Галле назвал антисемитизм ″сейсмографом демократии″ | Новости из Германии о Германии | DW | 09.10.2020

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Германия

Президент ФРГ на памятной церемонии в Галле назвал антисемитизм "сейсмографом демократии"

В Галле (земля Саксония-Анхальт) вспоминают о погибших год назад в результате теракта возле синагоги.

Президент Германии на памятной церемонии в Галле

Президент Германии на памятной церемонии в Галле

В Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) в пятницу, 9 октября, проходят мероприятия в память о погибших в результате нападения возле синагоги год назад. В 12.01 (13.01 мск) - в то время, когда предполагаемый преступник, гражданин Германии Штефан Б. (Stephan B.) сделал первый выстрел в дверь местной синагоги - по всему городу зазвонили церковные колокола, общественная жизнь на несколько минут приостановилась.

В город специально прибыли президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), а также премьер-министр земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф (Reiner Haseloff) для участия в установке памятной доски на синагоге. Заявлено было также присутствие бургомистра Галле Бернда Виганда (Bernd Wiegand) и председателя еврейской общины города Макса Привороцкого (Max Privorozki).

Еще одну доску разместят возле закусочной, где преступник застрелил молодого человека после неудавшейся попытки проникнуть в синагогу.

Основной площадкой памятных мероприятий стала церковь Святого Ульриха, переоборудованная под концертный зал.

Штайнмайер: Антисемитизм - "сейсмограф состояния нашей демократии"

Франк-Вальтер Штайнмайер призвал всех сограждан принять активные меры для борьбы с антисемитизмом и расизмом. По его словам, "вовлеченность должна быть повсюду - в метро, в кафе, во дворе школы, на улице, в сети". Антисемитизм - это "сейсмограф состояния нашей демократии", подчеркнул германский президент.

Глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер (Josef Schuster) в свою очередь заявил о необходимости терпимости и уважения "к разным религиям  и разному происхождению".

Министр юстиции Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) в видеопослании к Совету ЕС на уровне министров юстиции заявила: "Если евреи в Германии больше не чувствуют себя в безопасности, то это позор для нашей страны, для нашего общества". При этом она добавила, что эта проблема актуальна и для "многих стран - членов ЕС".

Теракт в Галле

Сообщения о стрельбе в Галле поступили в полицию вскоре после полудня 9 октября 2019 года. На фотографиях и видеороликах, сделанных на месте преступления, был виден мужчина в шлеме и одежде, напоминающей военное обмундирование. В ходе атаки преступник вел прямую трансляцию в интернете, снимая происходящее на камеру, закрепленную на шлеме.

Сначала он пытался проникнуть в синагогу, где в тот момент по случаю важнейшего для иудеев дня в году - Йом-Кипур - находились порядка 70-80 человек. Однако дверь была заперта, и он не смог прорваться внутрь.

После этого преступник застрелил на улице прохожую, которая к нему обратилась, а затем мужчину, находившегося в кебабной неподалеку, и скрылся на автомобиле.

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    Автор: Хайке Мунд, Максим Нелюбин


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