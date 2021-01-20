 Президент ФРГ доволен приходом к власти в США Джо Байдена | Новости из Германии о Германии | DW | 20.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Президент ФРГ доволен приходом к власти в США Джо Байдена

США снова рядом с Германией как неотъемлемый партнер в важнейших вопросах, сказал Франк-Вальтер Штайнмайер. Он выразил пожелание, чтобы Байден как можно скорее посетил ФРГ.

Франк-Вальтер Штайнмайер

Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в связи с инаугурацией избранного президента США Джо Байдена выразил надежду на углубление сотрудничества с Соединенными Штатами. "Я испытываю большое облегчение от того, что Джо Байден сегодня будет приведен к присяге в качестве президента и переедет в Белый дом", - сказал федеральный президент в видеозаписи, обнародованной в среду, 20 января.

"Мы рады тому, что США как неотъемлемый партнер впредь вновь будут на нашей стороне во многих вопросах: в совместной и солидарной борьбе против пандемии COVID-19, в сфере защиты климата, в вопросах безопасности и контроля над вооружениями и при решении многих острых конфликтов во всем мире", - сказал Штайнмайер. Одновременно он заверил, что "даже если Германия и США не всегда будут придерживаться одного и того же мнения, они тем интенсивнее будут искать совместные решения".

Франк-Вальтер Штайнмайер выразил надежду на то, что он уже в скором времени сможет приветствовать в Германии Джо Байдена и нового вице-президента США Камалу Харрис. Байден 20 января официально вступит в должность президента США, заменив на этом посту Дональда Трампа.

Смотрите также:

  • урны для голосования в США

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    На выбор - два варианта

    Особенностью политической системы США является двухпартийность. С 1852 года президентами страны становятся представители либо Республиканской, либо Демократической партии. Представителям так называемых третьих партий (самые заметные из них - Конституционная партия, Либертарианская партия и Партия зеленых), за редкими исключениями, не удается вмешаться в борьбу республиканцев и демократов.

  • выступление Берни Сандерса в Мичигане

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    Праймериз

    На сей раз борьба за президентский пост вновь развернется между демократами и республиканцами. Но для начала обе партии должны определиться со своими кандидатами. С этой целью и проводится серия предварительных/первичных голосований в отдельных штатах, именуемых праймериз.

  • неофициальные символы Демократической и Республиканской партий США

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    "Ослы" против "слонов"

    Неофициальный символ демократов - осел, а республиканцев - слон. Не самый очевидный выбор. Виной тому случай и фантазия карикатуриста Томаса Маста. В 1870-е годы он выбрал эти образы, чтобы поочередно высмеять обе партии. Но политики не обиделись и стали использовать изображения этих зверей в качестве своей символики. Разумеется, приписывая им кардинально иные качества, нежели Маст.

  • Хилари Клинтон и Берни Сандерс

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    Предвыборную гонку продолжают: два демократа…

    На нынешних предварительных выборах Демократической партии на звание кандидата в президенты США претендовали шесть человек, но трое сняли свои кандидатуры еще до начала праймериз, а еще один, Мартин О‘Мэлли, выбыл из гонки после первичных выборов в Айове, набрав менее 1процента голосов. Борьбу за выдвижение кандидатуры от демократов продолжают двое - Хиллари Клинтон и Берни Сандерс.

  • Тед Круз

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    …и два республиканца

    Стать кандидатом в президенты от Республиканской партии хотели и вовсе 17 человек. Пятеро отсеялись еще до первичных выборов, а десять - после неудач на разных этапах праймериз. Последним снял свою кандидатуру Тед Круз после поражения в Индиане 4 мая. Теперь борьба развернется между Дональдом Трампом и Джоном Кейсиком.

  • претенденты на выдвижение кандидатуры на пост президента США

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    Предварительные итоги

    Последние праймериз Республиканской партии состоятся 7 июня в Южной Дакоте. Демократическая партия завершит процедуру своих первичных выборов неделей позже, 14 июня, в округе Колумбия (Вашингтон). Пока фаворитом демократов выглядит Хиллари Клинтон, а республиканцев - Дональд Трамп.

  • Дональд Трамп

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    Еще одна небольшая формальность

    По окончании праймериз кандидатов еще должны будут утвердить на партийных съездах, которые пройдут в конце июля 2016 года. Обычно это формальность, ведь делегаты от штатов должны голосовать в соответствии с итогами первичных выборов. Но поговаривают, что на этот раз съезд республиканцев может стать камнем преткновения для Трампа, даже если он наберет нужное количество голосов на праймериз.

  • Хилари Клинтон

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    Первая женщина-кандидат в президенты США?

    В истории США не было ни одной женщины-президента. Более того, еще никогда представительница прекрасного пола не претендовала на высший государственный пост Соединенных Штатов. Поэтому, если Хиллари Клинтон обойдет Берни Сандерса и станет кандидатом в президенты от Демократической партии, то это уже само по себе будет историческим событием.

  • наклейка с надписью сегодня я проголосовал

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    45-й президент США

    Решение о том, кто станет 45-м президентом США, граждане этой страны примут на голосовании 8 ноября 2016 года.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 02:38

Службы безопасности в Вашингтоне готовятся к инаугурации Байдена

Аудио- и видеофайлы по теме

20 тысяч солдат вокруг Капитолия: как это выглядит? (15.01.2021)  

О лжи Трампа, проблемах Байдена и вызовах для США - интервью DW с конгрессвумен Дебби Дингелл  

Также по теме

USA | Demonstranten im Capitol | PK Joe Biden

Инаугурация Байдена: чего ждут в Берлине от нового президента США 20.01.2021

Немецкие политики надеются, что при президенте Джо Байдене трансатлантические связи снова станут такими же прочными, как до прихода в Белый дом Дональда Трампа. Оправдан ли такой оптимизм?

Donald Trump

Дональд Трамп выступил с прощальной речью 19.01.2021

Трамп заявил, что молится за "успех новой администрации в обеспечении безопасности и процветания Америки", не назвав Байдена по имени.

Службы безопасности в Вашингтоне готовятся к инаугурации Байдена (13.01.2021) 13.01.2021

Вокруг Капитолия усилена охрана, магазины закрывают витрины деревянными щитами, а власти Вашингтона не рекомендуют американцам выходить на улицу в день инаугурации. Все эти меры приняты из-за опасения новых беспорядков.

Реклама

Самые читаемые

Жесткий локдаун в ФРГ продлен до 14 февраля  

По примеру Навального: Тихановская возвращается в Беларусь?  

Бисмарк, Германская империя и Россия  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно