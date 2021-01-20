Президент ФРГ доволен приходом к власти в США Джо Байдена

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в связи с инаугурацией избранного президента США Джо Байдена выразил надежду на углубление сотрудничества с Соединенными Штатами. "Я испытываю большое облегчение от того, что Джо Байден сегодня будет приведен к присяге в качестве президента и переедет в Белый дом", - сказал федеральный президент в видеозаписи, обнародованной в среду, 20 января.

"Мы рады тому, что США как неотъемлемый партнер впредь вновь будут на нашей стороне во многих вопросах: в совместной и солидарной борьбе против пандемии COVID-19, в сфере защиты климата, в вопросах безопасности и контроля над вооружениями и при решении многих острых конфликтов во всем мире", - сказал Штайнмайер. Одновременно он заверил, что "даже если Германия и США не всегда будут придерживаться одного и того же мнения, они тем интенсивнее будут искать совместные решения".

Франк-Вальтер Штайнмайер выразил надежду на то, что он уже в скором времени сможет приветствовать в Германии Джо Байдена и нового вице-президента США Камалу Харрис. Байден 20 января официально вступит в должность президента США, заменив на этом посту Дональда Трампа.

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