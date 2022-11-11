Макрон приветствовал возвращение Херсона в состав Украины

На 262-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 12 ноября (время московское).

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"Приветствую возвращение Херсона в состав Украины", - написал в Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон. "Франция будет поддерживать украинский народ", - добавил он. Украина вернула себе контроль над Херсоном 11 ноября, и в город зашли украинские части. Главное управление разведки министерства обороны Украины призвало российских военнослужащих, остающихся в Херсоне, сдаваться в плен. В свою очередь депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что город "практически под контролем ВС Украины, осталась зачистка".

Хроника событий 11 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 11 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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