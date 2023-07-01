Президент Франции отложил госвизит в ФРГ в свете протестов

Эмманюэль Макрон сообщил о переносе визита Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Президент ФРГ с пониманием отнесся к решению Парижа на фоне беспорядков во Франции после убийства подростка полицейским.

Президент Франции Эмманюэль Макрон вынужден отложить государственный визит в Германию в свете протестов, охвативших ряд французских городов после убийства подростка полицейским. Глава Французской Республики в субботу, 1 июля, изложил соответствующую просьбу в телефонном разговоре с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier), сообщила канцелярия главы германского государства .

Президент Германии выразил сожаление решением Макрона, однако особо выделил полное понимание такого шага на фоне ситуации в соседней стране. Штайнмайер внимательно наблюдает за происходящим во Франции и надеется на скорейшее прекращение насилия на французских улицах, подчеркнул официальный Берлин.

Ожидалось, что визит французского лидера пройдет со 2 по 4 июля. Новые даты пока неизвестны.

Беспорядки во Франции

Протесты под Парижем вспыхнули в ночь на 28 июня после убийства полицейским 17-летнего юноши в Нантере. Подросток за рулем автомобиля отказался остановиться по требованию дорожного патруля и был застрелен. Прибывшим на место врачам не удалось спасти юношу.

Правоохранители начали расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Полицейский, предположительно открывший огонь по подростку, взят под стражу. Ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве.

Позднее беспорядки распространились на несколько других городов. В ряде населенных пунктов группы бунтовщиков грабили магазины, а также поджигали автомобили и мусорные баки. Власти распорядились задействовать десятки тысяч сотрудников полиции. К утру 1 июля были задержаны свыше 1300 человек.

Смотрите также: