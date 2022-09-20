Президент Франции Макрон: Россия возрождает империализм

На 210-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 21 сентября (время московское).

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В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) осудили российский план проведения "референдумов" в оккупированных украинских регионах, так как "любые выборы или референдумы на территории Украины могут быть объявлены и проведены только законными властями", говорится в совместном заявлении действующего председателя ОБСЕ, главы МИД Польши Збигнева Рау, генсека ОБСЕ Хельги Марии Шмид (Helga Maria Schmid), председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргареты Седерфельт и директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ) Маттео Мекаччи.

В заявлении отмечается, что пока продолжается война, любые подобные акции "будут противоречить международным стандартам и обязательствам по международному гуманитарному праву, и поэтому их результаты не будут иметь никакой юридической силы".

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Вторжение войск РФ в Украину представляет собой возрождение империализма, считает президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, "то, что мы наблюдаем начиная с 24 февраля, - это возвращение ко временам империализма и колоний". Франция отвергает это, стремится к миру и потому продолжает искать возможности продолжить диалог с Россией, подчеркнул глава французского государства.

Макрон также отметил, что современный империализм, не являясь ни европейским, ни западным, "принимает форму территориального вторжения, опирающегося на гибридную и глобализированную войну, которая использует цены на энергоресурсы, продовольственную безопасность, ядерную безопасность, доступ к информации и миграцию населения в качестве оружия разделения и уничтожения". В силу этого война затрагивает суверенитет всех стран, заявил президент Франции, выступая в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН.

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