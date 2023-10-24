Президент Франции прибыл в Израиль с визитом солидарности

Эмманюэль Макрон заявил о решительной поддержке Израиля в его войне против террористов ХАМАС. В то же время он призвал Израиль щадить палестинское гражданское население.

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник, 24 октября, прибыл с визитом в Израиль. Согласно сообщениям, Макрон намерен выразить Израилю полную солидарность в его войне против террористической группировки ХАМАС, но при этом призвать его щадить гражданское население при нанесении ответных ударов по сектору Газа. Французский президент также намерен призвать к объявлению гуманитарного прекращения огня с целью обеспечить доставку неотложной помощи гражданскому населению Газы.

Эмманюэль Макрон: "Мы скорбим вместе с Израилем"

"Тридцать наших соотечественников были убиты 7 октября. Девять человек до сих пор числятся пропавшими без вести или находятся в заложниках. В Тель-Авиве я выразил их семьям солидарность нашей нации", - говорится в коротком сообщении французского лидера, появившемся в микроблоге X вскоре после его прибытия в аэропорт Тель-Авива.

По сообщению Елисейского дворца, Макрон встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом этой страны Исааком Херцогом и лидерами оппозиции Яиром Лапидом и Бенни Ганцем. На 14.00 мск запланирована совместная пресс-конференция Нетаньяху и Макрона. Как сообщает информагентство AFP, президент Франции также планирует встретиться с главой Палестинской национальной администрации Махмутом Аббасом.

Только на прошлой неделе Макрон заявлял, что намерен приехать в Израиль лишь когда появится шанс на конкретные переговоры между израильтянами и палестинцами.

В ходе визита в Израиль Эмманюэль Макрон также встретится с французскими гражданами, чьи родственники были убиты или захвачены в заложники в ходе масштабного нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Среди 1400 погибших в результате этого нападения есть 30 французов. Еще семеро французских граждан числятся пропавшими без вести.

Израиль нанес новые удары по сектору Газа

Между тем ВВС Израиля сообщили о нанесении сотен новых авиаударов по целям в секторе Газа, в результате которых были убиты еще несколько командиров ХАМАС. Израильские военные утром 24 октября сообщили в Telegram, что за минувшие сутки поражено еще более 400 "террористических целей", уничтожены десятки боевиков ХАМАС, готовившихся выпустить ракеты по Израилю или совершить теракты на израильской территории.

Один израильский самолет нанес удар по тоннелям в секторе Газа, который обеспечивает боевикам ХАМАС быстрый доступ к побережью. Бомбардировке подверглись командные центры ХАМАС и базы террористов в одной из мечетей. В результате были убиты заместители командиров трех батальонов ХАМАС, сообщила израильская армия.

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