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Президент Франции призвал Израиль пересмотреть цели в войне

Александра Иванова
3 декабря 2023 г.

Эмманюэль Макрон усомнился в возможности в обозримой перспективе окончательно уничтожить ХАМАС, как того добивается Израиль. Президент Франции выступает за возобновление перемирия на Ближнем Востоке.

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Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа после истечения срока временного перемирия между Израилем и ХАМАС, 1 декабря 2023 года
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора ГазаФото: AFP

Война в секторе Газа "дошла до точки, в которой израильские власти должны точнее определить свою цель и желаемый результат". Такое заявление сделал в субботу, 2 декабря, президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции на полях Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP28) в Дубае.

Комментируя объявленную премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху цель полностью уничтожить террористическую организацию ХАМАС, Макрон сказал: "Что такое полное уничтожение ХАМАС и верит ли кто-то, что оно возможно? Если да, то война продлится десять лет". На этом фоне президент Франции призвал сделать более интенсивными "усилия по достижению долгосрочного перемирия" в секторе Газа.

Переговоры в Катаре по сектору Газа

В тот же день, 2 декабря, Макрон отправился из Дубая в Доху для встречи с главой государства - эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани - и обсуждения с ним дальнейших возможностей по возобновлению перемирия между Израилем и ХАМАС, а также освобождению заложников, остающихся во власти боевиков. Однако ко времени прибытия французского президента в столицу Катара ее уже покинули представители Израиля на переговорах. Израильские власти отозвали их, сочтя, что консультации "зашли в тупик".

Утром 1 декабря перестал действовать режим прекращения огня в войне между ХАМАС и Израилем, продлившийся в общей сложности 7 дней. За этот период террористы освободили несколько десятков заложников, захваченных ими при нападении на Израиль 7 октября, а израильские власти - ряд палестинских заключенных тюрем.

Глава Пентагона о защите мирных жителей сектора Газа

К защите мирного населения сектора Газа Израиль призвал и министр обороны США Ллойд Остин, выступая 2 декабря на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния. Подчеркнув, что нападение ХАМАС стало самым кровавым днем в истории евреев после окончания Холокоста, Ллойд Остин указал, что Вашингтон "продолжит оказывать давление на Израиль, чтобы тот защищал мирных жителей и обеспечивал надежный поток гуманитарной помощи".

"Понимаете, в такой борьбе (на густонаселенной территории. - Ред.) центр тяжести - это гражданское население. И если вы загоните их в объятия врага, вы замените тактическую победу на стратегическое поражение", - заявил глава Пентагона.

"Таким образом, верны две вещи: любое государство обязано ответить на террористическую атаку, подобную той, что произошла 7 октября. И каждое государство обязано защищать гражданское население во время вооруженного конфликта", - резюмировал Остин.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 15 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Благодаря международным усилиям к 1 декабря удалось добиться освобождения нескольких десятков заложников. Между тем стало известно о гибели пятерых заложников, которых боевики ХАМАС удерживали в секторе Газа.

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