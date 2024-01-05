Президент Эстонии созвал заседание Совета по гособороне
Президент Эстонии Алар Карис созвал на 8 января заседание Совета по государственной обороне, на котором будут обсуждаться война России против Украины, шаги Эстонии в поддержку Украины и безопасность границ Эстонии. Об этом сообщило в пятницу, 5 января, онлайн-издание postimees.ee.
Совет по гособороне является консультативным органом при президенте страны. В его состав входят спикер эстонского парламента - Рийгикогу, премьер-министр страны, председатели комиссий парламента по обороне и иностранным делам, министры иностранных дел, обороны, финансов, внутренних дел, юстиции, экономики и инфраструктуры, и командующий Силами обороны.
Совет обсуждает и высказывает свое мнение по вопросам, имеющим важное значение для государственной обороны.
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