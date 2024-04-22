Власти Эквадора ужесточат меры борьбы с оргпреступностью

Президент Эквадора Даниэль Нобоа по итогам подсчета 13 процентов голосов объявил о победе на референдуме об ужесточении мер против организованной преступности. "Мы защитили страну, теперь у нас есть больше средств, чтобы бороться с преступностью и вернуть мир эквадорским семьям", - написал Нобоа на своей странице в Instagram в воскресенье, 21 апреля.

Участникам референдума было предложено высказать свое отношение к инициативе властей расширить полномочия армии и полиции, усилить контроль за огнестрельным оружием и ужесточить наказания членов организованных группировок за преступления. Среди предлагаемых властями мер - введение совместных военно-полицейских патрулей, экстрадиция преступников, находящихся в розыске, и более длительные сроки тюремного заключения за терроризм, убийства и другие преступления.

Уголовное насилие в Эквадоре

Еще во время голосования власти подтвердили гибель директора одной из тюрем в провинции Манаби на западе Эквадора и попытку бунта в одной из тюрем в провинции Лос-Риос. Латиноамериканская страна с населением 18 млн человек страдает от роста уголовного насилия и влияния наркокартелей. В одних только тюрьмах страны в результате внутренних конфликтов погибли сотни заключенных.

В январе президент Нобоа объявил чрезвычайное положение и комендантский час в связи с "внутренним вооруженным конфликтом" после побега из тюрьмы главаря могущественной банды "Лос Чонерос", наркобарона Адольфо Масиаса. В том же месяце вооруженные люди в балаклавах ворвались в помещение государственного телеканала TC Televisión во время прямой трансляции и захватили в заложники нескольких журналистов и сотрудников.