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Президент Чехии разрешил 60 чешским гражданам служить в ВСУ

Екатерина Венкина
3 ноября 2024 г.

Петр Павел разрешил сражаться на стороне Украины 60 гражданам Чехии, всего канцелярия президента получила 181 заявление.

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Президент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел Фото: Sean Gallup/Getty Images

С начала войны РФ президент Чехии Петр Павел выдал разрешение на вступление в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) 60 чешским гражданам. Об этом "Чешское радио" сообщило в субботу, 2 ноября, со ссылкой на пресс-секретаря главы страны Филипа Платоша.

Всего канцелярия президента получила 181 заявление от граждан Чехии с просьбой разрешить им сражаться на стороне Украины.

Чтобы легально присоединиться к боевым действиям на стороне Киева, граждане Чехии должны получить разрешение президента своей страны на службу в иностранных вооруженных силах.

Просьба о помиловании в случае нарушения закона

Чешские добровольцы, которые после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину отправились воевать на стороне ВСУ без предварительного одобрения президента, могут подать просьбу о помиловании.

В таком случае уголовное преследование в их отношении будет прекращено или не начнется. Документ в обязательном порядке также должен будет подписать премьер-министр Чехии.

В МИД РФ уже отреагировали на заявление чешской стороны

На сообщение чешской стороны уже отреагировала представительница МИД РФ Мария Захарова, заявившая, что чешского президента судьба его сограждан якобы не волнует. "Вот эти 60 (человек. - Ред.), видимо, с точки зрения Чехии - ненужные люди", - сказала она на брифинге.

Глава кабмина Чехии Петр Фиала 23 октября указал, что чешская инициатива по закупке артиллерийских снарядов для Украины реализуется в соответствии с графиком и цель по поставкам более полумиллиона боеприпасов Киеву будет достигнута к концу года.

 

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