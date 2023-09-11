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Лула пошел на попятный в вопросе о безопасности Путина

Сергей Ромашенко
11 сентября 2023 г.

Президент Бразилии ранее заявлял, что если Путин приедет в его страну на саммит G20, то его никто не арестует. Теперь же Лула сказал, что задерживать или не задерживать Путина - дело бразильских органов юстиции.

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Президент Бразилии Лула да Силва
Президент Бразилии Лула да СилваФото: Ricardo Stuckert/PR

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отозвал данные им личные заверения в том, что президент России Владимир Путин не будет задержан по ордеру Международного уголовного суда (МУС) в случае приезда на саммит стран "большой двадцатки " (G20) в Рио-де-Жанейро в будущем году. "Я не знаю, задержат ли его бразильские органы юстиции. Это решают органы юстиции, а не правительство", - сказал он журналистам в столице Индии Нью-Дели в понедельник, 11 сентября.

На днях Лула, чья страна является подписантом Римского статута, вызвал удивление, заявив индийским СМИ: "Если я буду президентом Бразилии, и если он приедет в Бразилию, то он ни в коем случае не будет задержан".

Риски для Путина из-за ордера МУС

Путин пропустил нынешний саммит G20 в Нью-Дели, чтобы избежать возможного политического конфуза и риска задержания по ордеру МУС. Международный уголовной суд в марте выдал ордер на арест российского президента, обвинив его в незаконной депортации украинских детей. Кремль отверг это обвинение и объявил ордер МУС юридически ничтожным.

Тем не менее российский президент во избежание возможных рисков предпочитал избегать поездок на недавние международные конференции, а в Индию для участия в саммите G20 отправил министра иностранных дел Сергея Лаврова, хотя Индия даже не является подписантом Римского статута о Международном уголовном суде.

Лула о Международном уголовном суде

9 сентября страны G20 приняли декларацию, в которой не осуждалась война России против Украины, но содержался призыв ко всем государствам отказаться от применения силы для захвата территорий.

Следующий саммит "двадцатки" состоится в ноябре 2024 года в Рио-де-Жанейро, и Лула да Силва выразил надежду на то, что война в Украине к тому времени закончится. Он также поставил под вопрос членство Бразилии в МУС, отметив, что "страны с быстро развивающейся экономикой зачастую подписывают документы, которые им во вред".

"Я хочу знать, почему мы являемся участниками, а не Соединенные Штаты, не Россия, не Индия, не Китай. Я не говорю, что мы уйдем из суда, я просто хочу знать, почему Бразилия является подписантом", - сказал он.

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