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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Луис Инасиу Лула да Силва Фото: Eraldo Peres/AP/picture alliance
КонфликтыУкраина

Президент Бразилии назвал войну РФ против Украины "безумной"

Дмитрий Андреев
28 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 26 апреля.

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На 427-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 26 апреля (время московское).

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва осудил российское вторжение в Украину, но при этом заявил, что никто не говорит о мире в "безумной войне", передает Reuters. В ходе своего визита в Испанию да Силва вновь высказался за наращивание мирных усилий, с тем чтобы "Украина могла сохранить свою территорию". "Я понимаю европейский взгляд на эту войну. Неприемлемо, чтобы одна страна вторгалась в другую, но это война, в которой я не вижу, чтобы кто-то говорил о мире", - сказал он.

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