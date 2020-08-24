Пресс-секретарь Навального раскритиковала заявление Мясникова об отравлении политика

Пресс-секретарь российского политика Алексея Навального Кира Ярмыш в понедельник, 24 августа, жестко раскритиковала высказывания врача и телеведущего Александра Мясникова касательно состояния здоровья оппозиционера, помещенного на лечение в берлинскую клинику "Шарите". Мясников в интервью телеканалу "Царьград" заявил, что ингибиторы холинэстеразы, о признаках отравления которыми специалисты в Германии заявили на основании нескольких независимых лабораторных исследований, могут быть использованы как "официальные лекарства", в том числе для улучшения памяти. Ярмыш расценила подобный подход как "невероятную чушь".

Медики "Шарите" подчеркивают, что конкретное вещество может быть названо в ходе дальнейших обследований пациента. Россиянин находится в искусственной коме. По оценке врачей в Берлине, состояние Навального остается серьезным, но опасности летального исхода нет.

Вещества, принадлежащие к фармакологической группе ингибиторов холинэстеразы, применяются при миастении, невритах, амиотрофическом склерозе, болезни Альцгеймера, психических патологиях. Они широко используются в качестве инсектицидов и известны также как боевые отравляющие вещества. Среди прочего, к их семейству относится отравляющее вещество "Новичок", которое было применено при попытке убийства экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Кроме того, ингибиторы холинэстеразы содержатся в ряде ядов природного происхождения.

Экстренная посадка самолета с Навальным в Омске

Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии, введен в медикаментозную кому и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам Киры Ярмыш, политика могли отравить чем-то, подмешанным в чай, который он пил с утра в аэропорту.

Находящегося в коме оппозиционера утром 22 августа доставили в Берлин после длительной задержки. После того, как эксперты "Шарите" обнаружили у Навального признаки отравления, канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) "настоятельно призвали" Москву определить и привлечь к ответственности лиц, виновных в отравлении. А верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал власти РФ провести независимое расследование вероятного покушения на политика.

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