Преследование оппозиционеров в России, или Игра в прятки по-путински

Политика в картинках

Российские олигархи - самые бедные олигархи в мире

Миллиардер Петр Авен пожаловался, что не знает, как выжить под санкциями - машину он водить не умеет, да и как теперь уборщицу нанять? На Западе знают, как помочь российским олигархам.