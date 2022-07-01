 Преследование оппозиционеров в России, или Игра в прятки по-путински | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 14.07.2022

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Россия

Преследование оппозиционеров в России, или Игра в прятки по-путински

Российские власти делают всё, чтобы устранить любую оппозицию в стране. Некоторые критики Кремля вынуждены были покинуть Россию. Многие из тех, кто остался, оказались за решеткой.

Карикатура о преследовании оппозиции в Росcии. Владимир Пуитн, закрыв глаза руками, как при игре в прятки, говорит: ...четыре, пять, я иду искать. Кто не эмигрировал, я не виноват.

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