Преследование оппозиционеров в России, или Игра в прятки по-путински

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Российские власти делают всё, чтобы устранить любую оппозицию в стране. Некоторые критики Кремля вынуждены были покинуть Россию. Многие из тех, кто остался, оказались за решеткой.
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Мундепа Алексея Горинова отправили на 7 лет в колонию за выступление с осуждением войны. Юристы и соратники отмечают скорость, с которой был вынесен приговор, и видят в нем предупреждение всем противникам войны.