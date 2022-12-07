Преследование колумниста DW Крашенинникова в РФ прекращено

"После долгого расследования выяснилось, что никакого ветерана я не оскорблял", - отметил Федор Крашенинников. Полиция не смогла собрать доказательства его вины.

Управление МВД России по Екатеринбургу прекратило уголовное преследование российского политолога, публициста и колумниста медиакомпании Deutsche Welle (DW) Федора Крашенинникова. О постановлении он сообщил во вторник, 6 декабря, в Telegram.

Дело было возбуждено в июле 2021 года по части 2 статьи 128.1 УК РФ ("Клевета, содержащаяся в публичном выступлении"). Власти РФ сочли, что в записи политолога от начала февраля 2021 года в Telegram содержались "заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны Артеменко И.С."

"После долгого расследования выяснилось, что никакого ветерана я не оскорблял", - написал Крашенинников, поблагодарив адвоката Алексея Бушмакова "за эффективную защиту".

Полиция не смогла собрать доказательства вины

"Полиция не смогла собрать доказательства его причастности и, соответственно, виновности, несмотря на то, что уголовное дело было возбуждено конкретно именно в отношении Крашенинникова", - в свою очередь прокомментировал защитник.

Игнат Артеменко выступал "потерпевшим" по аналогичному делу в отношении Алексея Навального. Федор Крашенинников в записи от 5 февраля 2021 года назвал судебный процесс над оппозиционером "балаганом с участием 93-летнего деда".

Как следует из постановления УМВД РФ, уголовное преследование в отношении "неустановленного лица" по делу Крашенинникова продолжается.

Артеменко умер в июне 2022 года. Суд в феврале 2021 года счел Навального виновным и постановил, чтобы тот выплатил штраф в размере 850 тысяч рублей (12 900 евро).

Крашенинников в июле 2021 года уехал из РФ

Рапорт следователя о возбуждении дела против Крашенинникова был зарегистрирован 13 июля 2021 года. Днем ранее - 12 июля - Федор Крашенинников сообщил в соцсетях об эмиграции в Литву.

"Мне вполне очевидно, что все материалы были готовы еще в феврале... Очевидно, СК и полиция или не знали точно, что я не в России, или думали, что я вернусь - и тут они с делом. В итоге - после моего объявления - решили дальше не тянуть", - отметил Крашенинников.

В сентябре Минюст РФ внес политолога в реестр физлиц-"иноагентов". До этого российские судебные органы неоднократно признавали его виновным по статье "о неуважении к власти".

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