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Премию Сахарова присудили лидерам венесуэльской оппозиции

Екатерина Венкина
24 октября 2024 г.

Мария Корина Мачадо и Эдмундо Гонсалес Уррутиа удостоились награды Европарламента после преследований со стороны режима Мадуро в Венесуэле.

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Мария Корина Мачадо и Эдмундо Гонсалес Уррутиа
Мария Корина Мачадо и Эдмундо Гонсалес Уррутиа (фото из архива)Фото: Jesus Vargas/Getty Images

Европарламент присудил премию "За свободу мысли", названную в честь советского физика и диссидента Андрея Сахарова, лидеру венесуэльской оппозиции 57-летней Марии Корине Мачадо и ее 75-летнему соратнику, бывшему кандидату в президенты Эдмундо Гонсалесу Уррутиа. Об этом в четверг, 24 октября, на заседании Европарламента в Страсбурге сообщила его председательница Роберта Метсола.

Гонсалес подвергся политическим преследованиям и "столкнулся с прямыми угрозами своей безопасности и свободе", отмечал ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Политик был вынужден покинуть свою страну, заявив о "печальном дне для демократии в Венесуэле". Позднее стало известно, что Гонсалес запросил в Испании политическое убежище.

Расследования в отношении Мачадо и Гонсалеса

До этого прокуратура в Каракасе объявила о выдаче ордера на арест Гонсалеса. Кроме того, генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб объявил о проведении расследований  в отношении политика и Мачадо.

Во время многотысячных акций протеста в августе Мачадо призвала венесуэльских силовиков перейти на сторону оппозиции.

Метсола заявила, что лауреаты премии представляют "всех венесуэльцев внутри и за пределами страны, борющихся за восстановление свободы и демократии".

Церемония награждения пройдет в Страсбурге в декабре. Денежный эквивалент премии составляет 50 000 евро.

Каракас объявил победителем выборов Николаса Мадуро

Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля. Подконтрольный правительству страны избирком заявил, что Николас Мадуро, который до этого правил страной в течение двух президентских сроков, получил поддержку 51,2 процента избирателей. При этом международные наблюдатели к выборам допущены не были.

По данным оппозиции, при честном подсчете бюллетеней победу на выборах должен был одержать оппозиционный кандидат Гонсалес с результатом около 67 процентов голосов. В подтверждение противники Мадуро опубликовали более 80 процентов бюллетеней, полученных непосредственно с избирательных участков по всей Венесуэле.

После объявления результатов выборов в Каракасе и других городах Венесуэлы начались массовые демонстрации против фальсификаций. По разным данным, в ходе протестов в стране были убиты от 23 до 27 человек. США официально заявили о признании победителем на выборах Эдмундо Гонсалеса. ЕС не признает легитимность Мадуро уже второй его срок - предыдущие выборы в стране прошли по аналогичному сценарию. Аргентина попросила Международный уголовный суд в Гааге выдать ордер на арест Мадуро.

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