"Эмми" 2023 года получили "Наследники", "Медведь" и "Грызня"

Четвертый сезон "Наследников" завоевал награду телеакадемии США в категории "Лучший драматический сериал". Церемония вручения премии впервые с 2001 года была перенесена из-за забастовок в Голливуде.

Триумфаторами 75-й церемонии вручения прайм-тайм премии "Эмми" телеакадемии США, состоявшейся в Лос-Анджелесе вечером в понедельник, 15 января, стали заключительный четвертый сезон сериала "Наследники" ("Succession"), "Медведь" ("The Bear") и "Грызня" ("Beef"). Эти три шоу собрали почти все награды в категориях соответственно драмы, комедии и мини-сериала. "Наследники" и "Медведь" выиграли в шести номинациях, а "Грызня" - в пяти.

Семейная сага "Наследники" телекомпании HBO, рассказывающая о клане медиамагната Логана Роя, получила "Эмми" в категории "Лучший драматический сериал" уже в третий раз. Лучшей драматической актрисой стала Сара Снук, сыгравшая в "Наследниках", а лучшим драматическим актером признан Киран Калкин за роль в этом сериале. В целом, "Наследники" претендовали на победу в 27 номинациях.

Конкуренцию сериалу-победителю в номинации "Лучший драматический сериал" составили "Корона", "Лучше звоните Солу", "Андор", "Дом дракона", "Одни из нас", "Белый лотос" и "Шершни". Помимо "Эмми", "Наследники" ранее уже дважды удостаивались премии "Золотой глобус".

Другие лауреаты

В категории "Комедийный сериал" награду телеакадемии США завоевал сериал "Медведь". Конкуренцию ему составляли номинированный в 21 категории "Тед Лассо", а также "Начальная школа "Эбботт", "Барри", "Быть присяжным", "Удивительная миссис Мейзел", "Убийства в одном здании" и "Уэнсдэй".

"Эмми" в категории "Лучший мини-сериал" завоевала "Грызня". В этой категории были также представлены "Монстр: История Джеффри Дамера", "Дейзи Джонс и The Six", "Флейшман в беде" и "Оби-Ван Кеноби".

Награда академии телевидения США "Эмми" присуждается ежегодно за достижения в сериалах и телепрограммах. Обычно вручение награды происходит в сентябре, но на этот раз церемония, из-за охватившей Голливуд в прошлом году многомесячной забастовки сценаристов и актеров, впервые была перенесена - на январь.

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