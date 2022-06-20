 Премьер Эстонии о том, почему Украине и Молдове нужно было открыть путь в ЕС (24.06.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 24.06.2022

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Премьер Эстонии о том, почему Украине и Молдове нужно было открыть путь в ЕС (24.06.2022)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала DW, почему Украину и Молдову нужно было включить в ЕС.

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