Премьер Эстонии о том, почему Украине и Молдове нужно было открыть путь в ЕС (24.06.2022)

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала DW, почему Украину и Молдову нужно было включить в ЕС.
Российское вторжение в Украину показало, что стратегия освобождения стран Балтии через полгода после захвата противником, приведет к их полному уничтожению, заявила премьер-министр Эстонии.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 22 июня.
Украина стала кандидатом на вступление в ЕС, российские войска наступают на Лисичанск, НАТО готовит новую стратегию альянса, в Германии режим тревоги из-за сокращения запасов газа.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 12 июня.
© 2022 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Сведения о доступе для пользователей с ограниченными возможностями |
Legal notice |
Contact
| Мобильная версия