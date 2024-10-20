Премия мира немецких книготорговцев вручена Энн Эпплбаум

Оргкомитет Премии мира немецких книготорговцев отмечает, что работа лауреата 2024 года Энн Эпплбаум "вносит чрезвычайно важный вклад в сохранение демократии и мира". Награждение прошло на Франкфуртской книжной ярмарке.

В рамках Франкфуртской книжной ярмарки в воскресенье, 20 октября, состоялось вручение Премии мира немецких книготорговцев американской журналистке, писательнице и историку Энн Эпплбаум. Оргкомитет отметил, что ее "работа вносит чрезвычайно важный вклад в сохранение демократии и мира".

В Биржевом союзе немецких книготорговцев, который присуждает премию, подчеркивают, что глубокий анализ Эпплбаум коммунистического и посткоммунистического устройства Советского Союза и позднее России показывает, как работают авторитарные механизмы. В своих выступлениях и статьях писательница уже не раз предупреждала о возможном вторжении и опасностях политического курса российского президента Владимира Путина.

Нарратив Эпплбаум противоположен нарративу Путина и разжигателей войны

В своей речи на церемонии вручения премии соосновательница Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал" Ирина Щербакова заявила, что если бы Запад раньше прислушался к анализу ситуации Энн Эпплбаум, то агрессивную политику президента России Владимира Путина можно было бы остановить гораздо быстрее.

По словам Щербаковой, Эпплбаум "диагностировала и предсказывала надвигающиеся катастрофы и годами предупреждала об опасности, которую представляет собой путинский режим".

Ранее, комментируя присуждение награды в интервью DW, Ирина Щербакова отметила, что решение присудить награду Энн Эпплбаум является "четким политическим высказыванием". Своими публикациями журналистка "создала нарратив или, по крайней мере, внесла значительный вклад в появление нарратива, который можно противопоставить нарративу Путина и разжигателей войны (России против Украины. - Ред.)", указывает Щербакова.

Одна из самых престижных литературных наград в Германии, Премия мира немецких книготорговцев традиционно вручается в последний день работы Франкфуртской книжной ярмарки. Ей награждают деятелей литературы и искусства за вклад в развитие мира и взаимопонимания между народами. Премию, размер которой составляет 25 000 евро, учредили в 1949 году, с тех пор она ежегодно вручается Биржевым союзом немецких книготорговцев. В прошлом году Премию мира получил британский писатель индийского происхождения Салман Рушди.