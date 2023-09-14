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Free Media Awards вручена СМИ из России, Украины и Беларуси

Андрей Бреннер
14 сентября 2023 г.

Среди лауреатов немецко-норвежской премии в области свободы прессы - "Важные истории" и Роман Анин, Севгиль Мусаева из "Украинской правды", белорусы Федор Павлюченко и Алексей Жуков из Reform.by.

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Лауреаты премии Free Media Awards Роман Анин, Мариам Никурадзе и Федор Павлюченко
Лауреаты премии Free Media Awards Роман Анин, Мариам Никурадзе и Федор ПавлюченкоФото: Andreas Brenner/DW

Церемония вручения Free Media Awards состоялась в четверг вечером, 14 сентября, в Гамбурге. В этом городе находится штаб-квартира влиятельного немецкого еженедельника Die Zeit. Фонд этой газеты совместно с норвежским The Fritt Ord Foundation ежегодно отмечают работу журналистов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, России и Украины с тем, чтобы поддержать их деятельность, в последнее время - все чаще в изгнании.

Лауреаты Free Media Awards за 2023 год

Так, среди лауреатов 2023 года - российский расследовательский проект "Важные истории" во главе с Романом Аниным. Это издание с началом войны России с Украиной в числе первых СМИ в РФ было признано властями "нежелательным". Редакция "Важных историй" сейчас находится в Праге. В Варшаве базируется белорусский проект Reform.by. От него в Гамбурге были отмечены главный редактор издания Федор Павлюченко и журналист Алексей Жуков.

Федор Павлюченко
Федор ПавлюченкоФото: Andreas Brenner/DW

С давлением властей приходится сталкиваться и сотрудникам новостной платформы OC Media. Этот проект с редакцией в Тбилиси объединил журналистов стран Южного Кавказа. В Гамбурге его представили Мариам Никурадзе и Робин Фаббро. С освещением военных действий и событий, связанных с ними, они знакомы также, как и их коллеги из "Украинской правды". Главный редактор этого издания Севгиль Мусаева и основатель антикоррупционного проекта "Нашi грошi" Юрий Николов также стали лауреатами Free Media Award 2023 года. C некоторыми из них корреспондент DW встретился в Гамбурге перед церемонией вручения премии.

"Важные истории" и Роман Анин

Главный редактор "Важных историй" Роман Анин не питает иллюзий относительно того, что премии могут спасти независимые российские СМИ. Но, по его словам, такое внимание мотивирует молодой коллектив издания: "Люди уехали, они оставили родину и дома. В некоторых случаях они не находят понимания даже у родителей, потому что их родители поддерживают войну". В такой ситуации важна поддержка, говорит Роман, чтобы журналисты могли выполнять свою работу.

Роман Анин
Роман АнинФото: Andreas Brenner/DW

Он ее видит так: "Наша задача - рассказывать людям, что на самом деле происходит, что на самом деле представляет из себя власть, что на самом деле происходит в Украине". А дальше, по его выражению, дело за самими людьми, какое решение они примут - дадут повести себя на убой или воспротивятся этому. Анин далек от того, чтобы обвинять соотечественников в апатии и безразличии. Но у него есть серьезные претензии к таким интернет-гигантам как Google, которые, ссылаясь на алгоритмы, способствуют распространению нарративов кремлевской пропаганды.

Федор Павлюченко, Reform.by

В этом российского коллегу поддерживает главный редактор интернет-издания Reform.by Федор Павлюченко. В Гамбурге он указал и на такую проблему независимых белорусских СМИ, как сокращение аудитории. Связано это, в частности, с тем, что силовики на его родине наделены полномочиями произвольно проверять гаджеты белорусов, чтобы выяснить, подписаны ли они на "экстремистские телеграм-каналы" (ими признаны практически все независимые СМИ для Беларуси) или нет. За такую подписку белорусам грозит срок.

"Сложно в концлагере протестовать. Уровень репрессий в Беларуси настолько высок, что сопоставим со сталинскими репрессиями", - так Федор Павлюченко объясняет отсутствие массового сопротивления режиму в стране после протестов 2020 года. В такой, по сути безысходной ситуации, одной из ниш, которую открыли для себя независимые белорусские СМИ, стало моделирование прекрасного будущего страны. "Это востребованный продукт", - утверждает Павлюченко. Этим сейчас занимается и команда бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

Севгиль Мусаева и Юрий Николов из Украины

До того, как главный редактор интернет-издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева стала лауреатом немецко-норвежской премии Free Media Award, американский журнал Time назвал ее в числе 100 самых влиятельных людей 2022 года. Мусаева понимает, что во многом это связано с тем, как "Украинская правда" освещала и освещает полномасштабное вторжение России в Украину. Но даже в условиях войны и военной цензуры ее издание осталось независимым СМИ, убеждена журналистка. В качестве примера она называет публикации о злоупотреблениях среди чиновников.

Севгиль Мусаева
Севгиль МусаеваФото: Andreas Brenner/DW

Коррупция убивает, особенно во время войны, убежден основатель проекта "Нашi грошi" Юрий Николов. Он получил широкую известность благодаря расследованиям злоупотреблений в Минобороны Украины, связанных с закупкой продовольствия. Кроме того, Николов уверен в том, что эффективная борьба с коррупцией положительно сказывается на дальнейшем оказании военной и гуманитарной помощи партнерами Украины.

Юрий Николов не смог приехать в Гамбург, а Севгиль Мусаева получила премию вместе с российским и белорусскими журналистами. Против таких совместных награждений и встреч выступают многие общественные деятели Украины. Для Мусаевой подобный формат - не проблема: важно знать факты и то, кто рядом с тобой.

"Мне в этом случае повезло. Я знаю Романа Анина больше 10 лет", - поясняет Мусаева. Журналисты вместе работали над расследованием о связях украинских коррупционеров и российских чиновников в газовой сфере. "И я знаю его личную позицию. Он был одним из немногих российских журналистов, которые лично извинились передо мной за то, что сделала их страна", - заключает редактор "Украинской правды".

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Андрей Бреннер, руководитель отдела политики, экономики и новостей русской редакции DW
Андрей Бреннер Руководитель отдела политики, экономики и новостей русской редакции DW.
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