Шмыгаль попросил у Германии новые боеприпасы

На 241-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 22 октября (время московское).

Жителей Херсона попросили незамедлительно покинуть город

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Оккупационные власти Херсонской области призвали жителей областного центра незамедлительно покинуть город. "Из-за напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак все мирные жители должны незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра!" - сообщается в Telegram-канале "администрации" захваченного Россией украинского региона. Жителям предлагается катерами добраться от речного порта до города Алешки на противоположном берегу Днепра.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после очередного удара РФ по объектам инфраструктуры призвал страны Запада не медлить с предоставлением Украине средств противовоздушной обороны. "Суббота в Украине началась шквалом российских ракет, направленных на критическую гражданскую инфраструктуру. Часть из них мы перехватили, другие поразили цели. Противовоздушная оборона спасает жизни. В столицах не должно быть ни минуты промедления при принятии решения о системах ПВО для Украины", - написал Кулеба в Twitter.

++15.00++

В городе Шебекино в Белгородской области после обстрела погибли два человека, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков со ссылкой на данные МЧС. "В Шебекино в результате попадания снарядов почти 15 тысяч человек отключены от электроэнергии. На устранение последствий и переподключение потребуется 5-6 часов", - добавил Гладков. Ранее губернатор области сообщил, что в результате обстрела пострадали 11 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии. При обстреле также пострадали гражданские объекты.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил Германию срочно предоставить новые боеприпасы к системам противовоздушной обороны IRIS-T SLM для отражения российских авиаударов. В интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, которое будет полностью опубликовано 23 октября, Шмыгаль заявил, что "счет идет буквально на дни". По словам украинского премьера, Россия хочет ввергнуть Украину в гуманитарную катастрофу обстрелами гражданской инфраструктуры. Если в стране предстоящей зимой не будет обеспечено должное энергоснабжение, водоснабжение и отопление, то Европе грозит "миграционное цунами", предупредил он.

Хроника событий 22 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 21 октября 14.00 - 23.59 >>>

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