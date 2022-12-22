Премьер-министр Италии Мелони планирует посетить Киев

На 303-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 23 декабря (время московское)

++00. 20++

Глава правительства Италии Джорджа Мелони намерена посетить Украину в начале 2023 года. Об этом премьер-министр заявила в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, отметив, что планирует совершить поездку в Киев в первые месяцы наступающего года . Также, по ее словам, в ближайшее время состоится ее телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Хроника событий 22 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 22 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: