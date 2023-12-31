Премьер-министр Баварии: Германии нужна армия дронов

Премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер (Markus Söder) заявил о необходимости решительной реформы бундесвера с тем, чтобы армия была готова защитить страну от потенциальных угроз. В интервью газете Bild, опубликованном в воскресенье, 31 декабря, он призвал вернуть регулярный призыв и поставить в вооруженные силы 100 000 дронов.

"В бундесвере даже генералы обеспокоены тем, можно ли выставить боеспособную бригаду для Литвы. И одновременно говорится о том, насколько недооценен был военный потенциал России. Ясно одно - если Россия выиграет в Украине, а США уйдут из Европы, то ситуация для нас будет серьезной. Поэтому мы должны наконец масштабно укрепить бундесвер", - указал политик.

Зёдер призвал сделать Германию "на 100 процентов обороноспособной". По его словам, для противостояния возникающим угрозам следует использовать новые технологии, создать современную инфраструктуру бундесвера, обеспечить его армией дронов в 100 000 единиц.

Он выступил за постепенное возвращение к системе всеобщей воинской обязанности. По его мнению, срок службы в армии должен длиться не менее семи месяцев.

Острые дискуссии в Германии о возвращении к системе призыва

В последнее время в Германии идут острые дискуссии о том, как повысить боеспособность бундесвера и привлекательность его для молодежи. В недавнем интервью газете Die Welt министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) заявил, что рассматривает различные варианты. "В свое время были причины для отмены воинского призыва. Однако, оглядываясь назад, можно сказать, что это былой ошибкой", - указал министр. Его заявление о возможности возвращения к системе воинской обязанности вызвали острую критику со стороны политиков правящей коалиции и поддержку со стороны оппозиционного консервативного блока.

В интервью DW вице-председатель парламентской фракции консервативного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Йоханн Вадепуль (Johann Wadephul) указал: "Позиция ХДС здесь однозначна. Мы выступаем за всеобщую воинскую обязанность…Сейчас пришло время спросить молодых людей, что они могут сделать для нашего государства, для нашего общества".

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