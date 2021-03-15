Джонсон обеспокоен разгоном акции протеста после убийства женщины в Лондоне

Премьер-министр Великобритании шокирован жестким разгоном женщин, собравшихся в лондонском парке Клэпхен-Коммон, чтобы почтить память Сары Эверард, которая была убита предположительно сотрудником полиции. "Как и каждый, кто видел это, я глубоко потрясен кадрами из Клэпхен-Коммона", - говорится в заявлении Джонсона, обнародованном в понедельник, 15 марта.

В этом парке в южной части Лондона полиция 13 марта применила силу для разгона женщин, сославшись на нарушение ими антикоронавирусных ограничений. Согласно сообщениям СМИ, Джонсон, однако, встал на сторону начальника лондонской полиции Крессиды Дик.

По словам британского премьера, он поговорил с Дик, и та пообещала провести расследование действий полиции в Клэпхен-Коммоне. Еще 15 марта Джонсон намерен встретиться с рабочей группой, чтобы "обсудить дальнейшие шаги по защите женщин и девочек и позаботиться о безопасности наших улиц".

Искоренить насилие против женщин

"Гибель Сары Эверард должна объединить нас в решимости искоренить насилие против женщин и девочек и задействовать все силы органов юстиции для их защиты и охраны", - подчеркнул Джонсон.

33-летняя Сара Эверард вечером 3 марта бесследно пропала в южной части Лондона. Ее тело позднее было обнаружено в лесу в графстве Кент. Под подозрением в убийстве женщины находится 48-летний полицейский. Гибель Сары Эверард вызвало шквал протестов против насилия в отношении женщин по всей Великобритании.

Смотрите также: