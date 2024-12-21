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Премьер Словакии Фицо посетит Москву из-за транзита газа

Сергей Ромашенко
21 декабря 2024 г.

Приезд Роберта Фицо в столицу России связан с прекращением транзита российского газа через Украину. Словакия получает топливо именно по этому маршруту.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт ФицоФото: Balint Szentgallay/NurPhoto/IMAGO

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на фоне ожидающегося прекращения транзита российского газа через Украину, 23 декабря приедет в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным, сообщила в субботу, 21 декабря, сербская телекомпания Pink TV со ссылкой на президента Сербии Александра Вучича.

"Как мне неофициально стало известно, в понедельник Фицо отправится к Путину как лидер страны ЕС - мне не нужно говорить, какую реакцию это встретит со стороны других лидеров, и это еще больше усложняет ситуацию", - отметил сербский президент.

Прекращение транзита газа

Визит Фицо в Москву вызван тем, что с 1 января прекращается транзит российского газа через Украину. Киев отказался продлевать соглашение с "Газпромом" о транзите, заключенное в 2019 году. По словам Вучича, Словакия находится в самой сложной ситуации из-за ожидаемого прекращения газовых поставок.

По данным Кремля, в последний раз Фицо встречался с Путиным в России в 2016 году. В будущем году Фицо обещал приехать в Россию на празднование годовщины победы СССР над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.

Фицо: "Проблема для всего Евросоюза"

В ЕС еще в сентябре заявляли, что смогут обойтись без российского газа, поступавшего по украинскому маршруту. В то же время Фицо подчеркивал, что остановка транзита является проблемой для всего Евросоюза, а не только для Словакии и ее соседей - Венгрии, Австрии, Молдовы.

"РБК Украина" и Bloomberg сообщали, что альтернативным вариантом поставок газа в Европу через Украину может стать его приобретение у Азербайджана. Западное агентство писало, что Венгрия и Словакия близки к заключению соглашения с Баку о поставках 12 - 14 млрд кубов газа в год по той же трубопроводной сети, по которой сейчас российский газ поступает в ЕС через Украину. Предполагалось, что данные поставки заместят тот объем топлива, который Евросоюз в настоящее время получает в рамках транзитного соглашения между Россией и Украиной.

Источник Reuters в азербайджанской государственной нефтегазовой компании SOCAR накануне сообщил, что Баку по просьбе Украины и ЕС был посредником на переговорах Киева и Москвы по поводу транзита в течение почти года, но сторонам так и не удалось достичь соглашения.

 

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