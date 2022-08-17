Премьер Саксонии призвал прекратить войну в Украине путем переговоров

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) убежден, что война в Украине может быть урегулирована лишь путем переговоров. "Санкции - это правильно, так же, как и поддержка Украины. Но война должна быть как можно скорее прекращена путем переговоров", - сказал он в ходе дискуссии, организованной Фодом имени Фридриха Эберта в Дрездене вечером во вторник, 16 августа.

"Я не делаю ставку на военную победу, это не мой путь. Германия - страна, которая в подобных конфликтах должна посредничать и вести переговоры вместе с США и Евросоюзом, а также с Китаем. В итоге война будет урегулирована путем переговоров, а не на поле боя", - подчеркнул Кречмер.

В то же время вице-премьер и министр экономики Саксонии Мартин Дулиг (Martin Dulig) заявил, что он в настоящее время не видит возможностей для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. "Ни Россия, ни Украина сейчас не верят в решение за переговорным столом. Эта агрессивная война изменила европейский миропорядок. В то же время Европе нужна стабильность. Недостаточно лишь заморозить конфликт", - указал Дулиг.

Глава МИД Германии: В настоящее время переговоры невозможны

В середине июля министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, что в настоящее время не существует ни малейшей возможности вести с Россией какие-либо переговоры. Одновременно она отвергла призыв к немедленному прекращению огня и проведению переговоров, с которым выступила в открытом письме "Перемирие сейчас!" группа немецких интеллектуалов и знаменитостей. "На месте украинцев я восприняла бы это письмо как наивное, сбивающее с толку, высокомерное", - сказала глава германского МИДа. "Какое право имеет министр иностранных дел именно Германии решать за Украину, какую часть своей территории она должна отдать, сколько миллионов ее граждан должны подчиниться российскому господству?" - подчеркнула Анналена Бербок.

Письмо интеллектуалов о перемирии вызвало критику

В конце июня свыше 20 немецких интеллектуалов выступили с открытым письмом против войны в Украине. Они призвали покончить с военным конфликтом путем дипломатических договоренностей и согласовать режим прекращения огня.Авторы обращения требуют совершить "согласованный толчок" к началу переговоров с РФ. Перед Европой стоит задача восстановить мир на континенте и обеспечить его сохранение на долгое время, подчеркнули они. Для этого, по их мнению, необходима разработка стратегии скорейшего прекращения войны. Письмо вызвало резкую критику, как со стороны политиков ФРГ, так и представителей немецкой интеллигенции. Пока украинцы хотят бороться, Запад должен помогать им, делая все возможное, чтобы изменить баланс сил на поле боя в их пользу, указал обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер (Reinhard Veser).

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