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Премьер Саксонии переизбран на посту

Екатерина Венкина
18 декабря 2024 г.

Михаэль Кречмер утвержден на посту премьера Саксонии ландтагом в Дрездене.

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Михаэль Кречмер
Михаэль Кречмер (фото из архива)Фото: Robert Michael/dpa/picture alliance

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) утвержден на своем посту парламентом земли (ландтагом) в Дрездене во втором туре. Об этом в среду, 18 декабря, сообщило агентство AFP.

По его данным, Кречмер получил 69 (большинство) голосов избирателей. Его соперник Маттиас Бергер (Matthias Berger) от региональной партии "Свободные избиратели" (Freie Wähler) заручился 39 голосами. Всего в голосовании участвовали 120 депутатов, один поддержал Йорга Урбана (Jörg Urban) - главу саксонского отделения и лидера парламентской фракции правопопулистской "Альтернативы для Германии" (AдГ).

"Мы сможем преодолеть многие трудности, если будем держаться вместе. Впереди нас ждут трудные годы", - отметил Кречмер.

Согласно земельной конституции, премьер-министр Саксонии должен был быть избран в течение 4 месяцев после учредительного собрания ландтага. Этот срок истекал в начале февраля.

Выборы в ландтаг Саксонии и второе место АдГ

На прошедших 1 сентября выборах в ландтаг Саксонии самой сильной политической силой стал Христианско-демократический союз (ХДС), получивший 31,9 процента голосов. На втором месте -  АдГ (30,6 процента),  левопопулистский Союз Сары Вагенкнехт (ССВ) заручился поддержкой - 11,8% избирателей, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - 7,3%, Левая партия - 4,5%, "Союз-90"/"зеленые"- 5,1%.

ХДС Кречмера стремится сформировать правительство меньшинства с СДПГ, передало агентство dpa. По его данным, этим двум партиям не хватает одного места для большинства в ландтаге Саксонии.

В ноябре потерпели неудачу предварительные консультации о возможности создания правительственной коалиции в составе ХДС, СДПГ и левопопулистского Союза Сары Вагенкнехт.

Партиям не удалось договориться о стратегии по достижению мира в Украине, миграционной и финансовой политике. После третьей встречи, на которой шла речь о войне и мире, глава земельного отделения ССВ Сабине Циммерман (Sabine Zimmermann) обвинила консерваторов и социал-демократов в нежелании заявить о приверженности мирному урегулированию в Украине.

Кречмеру потребовалось два тура, чтобы одержать победу. Голосование было тайным. Во втором туре абсолютного большинства не требовалось.

 

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