Португалия объявила об отправке танков Leopard Украине
Жан Рофе
10 мин. назад
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 4 февраля.
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На 346-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событийсубботы, 4 февраля (время московское).
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Португалия направит в Украину боевые танки Leopard 2,сообщил премьер-министр Антониу Кошта, не уточнив количество. По словам Кошты, его страна ведет переговоры с Германией о приобретении запчастей, необходимых для ремонта ряда неработоспособных танков, находящихся на вооружении Португалии. "В настоящее время мы работаем над тем, чтобы иметь возможность отправить некоторые из наших танков, - сказал он португальскому информагентству Lusa. - Я знаю, сколько танков будет (передано Украине - Ред.), но об этом будет объявлено в надлежащее время".