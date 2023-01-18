Премьер Польши подтвердил выделение Киеву 14 танков Leopard

На 329-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 18 января (время московское).

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В российских городах появляются стихийные мемориалы в память об убитых жителях многоэтажки в Днепре, разрушенной в результате попадания российской ракеты. В Санкт-Петербурге возложили цветы к памятнику украинского поэта Тараса Шевченко и выложили свечами слово "Днепр". На фотографиях памятника Шевченко в Краснодаре - цветы, игрушки и фотография разрушенного жилого дома. В Екатеринбурге появился стихийный мемориал в память погибшим в Днепре возле памятника жертвам политических репрессий. В Москве местом мемориала сразу после трагедии стал памятник Лесе Украинке, но 17 января силовики начали задерживать приносящих цветы людей, у мемориала начал дежурить автозак. После этого москвичи стали возлагать цветы к памятнику Тарасу Шевченко.

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Заместителем министра внутренних дел Украины назначен глава Национальной полиции Игорь Клименко, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он будет исполнять обязанности руководителя ведомства. Новый глава МВД Украины будет назначен после обсуждения с парламентом, добавил он. Утром 18 января при крушении вертолета в Броварах погибли глава МВД Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, помощница главы МВД Татьяна Шутяк, руководитель охраны министра внутренних дел Украины Михаил Павлушко, фотограф Николай Анацкий, три члена экипажа, а также четыре ребенка.

Латвия предоставит Киеву ПЗРК Stinger, вертолеты, пулеметы и беспилотники

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В ближайшее время Латвия предоставит Украине новую партию военной помощи, в том числе, ПЗРК Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники, сообщила министр обороны этой страны Инара Мурниец е, накануне посетившая Киев. Кроме того, она заявила, что в текущем году Латвия подготовит больше украинских военных, чем в прошлом. 17 января Мурниеце встретилась с украинским коллегой Алексеем Резниковым и подтвердила непоколебимую поддержку Украины со стороны Риги.

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Число погибших в результате авиакатастрофы в Броварах возросло до 17. Жертвами крушения вертолета стали 4 ребенка и 9 человек, находившихся на борту самолета, заявила пресс-служба ГСЧС Украины. Судьба еще одного ребенка остается неизвестной, указывается в Telegram . Кроме того, ранены 25 человек, в том числе 11 детей, они госпитализированы в больницы.

Между тем, начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил в Facebook , что потерпевший крушение вертолет ждали в Харькове. "Сегодня я должен был встретить, должен был пожать руки, должен... Разговаривал вчера, сегодня, со всеми, кто был на борту, поговорил и выехал встречать, встречал", - заявил он.

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Российское посольство РФ в Швеции опубликовало в Twitter карту, на которой Крым и другие оккупированные Россией территории входят в состав Украины. Целью твита было продемонстрировать, что бензин в России стоит дешевле, чем в Европе. Позже в аккаунте появилась новая карта РФ с пояснением, что "не все западные источники достоверно изображают карту России". Ранее ТАСС сообщал о законопроекте, который приравняет к экстремистским материалам карты, "оспаривающие территориальную целостность России".

Премьер Польши подтвердил выделение Киеву 14 танков Leopard

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил, что его страна предоставит Украине 14 танков Leopard. Сейчас в Варшаве ждут решений Финляндии, Дании, Германии и стран ЕС об аналогичных мерах, заявил он на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Польша ждет от европейских союзников предоставления Киеву примерно двух батальонов танков - 100 единиц, заявил Моравецкий.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц потрясен известием о крушении вертолета в Броварах и гибели руководства МВД Украины, а также трех детей. Эта катастрофа в очередной раз показывает "колоссальную цену", которую вынуждена платить Украина в этой войне, написал глава немецкого правительства в Twitter . "В этот печальный день наши мысли - с семьями погибших и пострадавших, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским, который сегодня потерял министра внутренних дел", - добавил он.

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В отношении восьми мобилизованных из Калининградской области, которые уехали с оружием из так называемой "ЛНР" в Подольск, заведено уголовное дело о дезертирстве с оружием в период вооруженного конфликта, им грозят сроки до 15 лет лишения свободы, пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. Главным обвиняемым и предполагаемым организатором побега, по данным издания, является предполагаемый организатор побега, младший сержант Евгений Кравченко, его до 27 февраля арестовал 235-й гарнизонный военный суд Москвы. Другие фигуранты дела - ефрейтор Дмитрий Медведев, матрос Александр Бабенко, рядовые Николай Колмачев, Александр Елисеев, Игорь Медведев, Александр Богаченок и Денис Балахин, они находятся под надзором командира войсковой части в военном городке Чехов-4, сообщается далее.

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Начавшаяся 24 февраля 2022 года военная агрессия России против Украины - это попытка прекратить войну, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами и блокадниками в Санкт-Петербурге. "Все, что мы делаем сегодня, в том числе и специальная военная операция, - это попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл СВО. И защитить наших людей, которые там, на этих территориях, проживают. Это наши исторические территории, как я уже говорил", - сказал Путин.

NBC: ВСУ укрепляют границу с Беларусью

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ВСУ укрепляют фортификационные сооружения на границе с Беларусью, построенные еще в апреле, сообщил корреспондент телеканала NBC, который побывал на месте строительства. По его словам, в лесу, расположенном в пяти минутах езды от совместной границы, ВСУ укрепляют 1,5-метровые земляные стены досками, через каждые несколько метров бревна образуют своего рода укрытие - импровизированную крышу, покрытую ветвями и землей для маскировки. Фортификационные работы ведутся на фоне совместных учений авиации России и Беларуси, начавшихся 16 января.

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В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

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Служба безопасности Украины (СБУ) начала досудебное расследование причин авиакатастрофы в Киевской области. Среди основных версий - нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия по уничтожению вертолета, заявило ведомство. Сотрудники СБУ проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий, устанавливая причинно-следственные связи и детали трагедии.

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В Киеве уточнили данные о жертвах в результате авиакатастрофы в Броварах. В результате падения вертолета Государственной службы по чрезвычайным ситуациям погибли 16 человек, в том числе три ребенка, сообщила спикер Нацполиции Марьяна Рева в эфире украинского телемарафона. "Кроме того 25 человек находятся в медучреждениях, им оказывается квалифицированная помощь, 10 травмированных из них - дети. Несколько человек - в тяжелом состоянии в реанимации", - добавила она. Между тем в заявлении ГСЧС в Telegram сообщается о 16 погибших и 30 раненых. Сейчас разбираютсял плиты перекрытия между первым и вторым этажами, а также крышей, в ликвидации последствий участвуют 127 человек и 30 единиц техники, отмечается далее.

Погранслужба Украины пресекла попытку прорыва россиян в Бахмут

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Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) сообщила , что ее подразделения пресекли попытку прорыва российских сил в Бахмут. "На днях пограничники обнаружили попытку нескольких групп пехоты противника обойти опорный пункт украинских защитников. Чтобы остановить маневр российско-оккупационных войск, наши бойцы навязали оккупантам стрелковый бой и пригласили поддержку. От обхода рубежа противник вынужденно отказался и попытался захватить позиции пограничного подразделения", - указывается в заявлении. По данным ГПСУ, в ходе боестолкновения погибли 5 россиян, были ранены еще 7.

Хроника событий 18 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 17 января 14.00 - 23.59 >>>

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