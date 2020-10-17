 Премьер Эстонии подал в отставку из-за коррупционного скандала | Новости из Германии о Европе | DW | 13.01.2021

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Европа

Премьер Эстонии подал в отставку из-за коррупционного скандала

После подачи Юри Ратасом заявления об отставке президент Эстонии поручила формирование нового правительства председателю оппозиционной Партии реформ.

Юри Ратас

Юри Ратас

Эстонский премьер-министр и председатель Центристской партии Эстонии (ЦПЭ) Юри Ратас объявил о решении уйти в отставку с поста главы правительства. Как сообщила в среду, 13 января, пресс-секретарь государственной канцелярии Лийзи Полл, Ратас встретился с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, которой подал заявление об уходе с должности.

Глава государства уже поручила формирование нового правительства председателю оппозиционной Партии реформ - Кае Каллас.

Коррупционный скандал в Эстонии

По данным Балтийской службы новостей (Baltic News Service, BNS), отставка Ратаса произошла на фоне коррупционного скандала, связанного с предоставлением компании Porto Franco льготного государственного кредита.

Полиция безопасности Эстонии 12 января предъявила обвинения ЦПЭ, ее генеральному секретарю Михаилу Корбу, советнику министра финансов Керсти Крахт, бизнесмену Хиллару Тедеру и еще двум неназванным лицам. По версии прокуратуры, Корб и Тедер договорились, что предприниматель пожертвует центристам до 1 млн евро до проведения местных выборов. Корб, по мнению правоохранителей, должен был повлиять на мэрию Таллина, чтобы она предоставила компании Porto Franco, связанной с Тедером, возможность заняться строительством дорог к одному из объектов в Таллине - по льготной цене.

Как считают в полиции, Крахт общалась с Тедером и пообещала использовать свое влияние в министерстве финансов Эстонии для получения положительного решения по заявке Porto Franco. Крахт и Тедеру предъявили подозрение в сотрудничестве с целью отмывания финансовых средств. Крахт также подозревают в использовании служебного положения в корыстных целях.

Если Тедера и Крахт признают виновными, им может грозить до 10 лет лишения свободы. Центристскую партию Эстонии может ожидать денежный штраф, передала Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация (Eesti Rahvusringhääling, ERR).

Занимал пост премьера с 2016 года

Юри Ратас занимал пост премьер-министра страны с 2016 года. В 2019 году ЦПЭ предложила создать правящую коалицию с правой Консервативной народной партией Эстонии (КНПЭ; 17,8 процента) и националистической партией "Отечество" (11,4 процента), на что ряд центристов отреагировали критикой.

Следующие всеобщие выборы в Эстонии должны состояться в марте 2023 года.

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    Автор: Ральф Бозен, Александра Елкина


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