Премьер Израиля Нетаньяху уволил главу МВД и Минздрава

Спустя месяц после приведения к присяге кабинета министров Израиля отправлен в отставку глава МВД и Минздрава Арье Дери. Ранее Верховный суд заявил, что он не может занимать посты из-за судимости.

Менее чем через один месяц после приведения к присяге нового правительства Израиля оно потеряло первого члена. В воскресенье, 22 января, премьер-министр Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра внутренних дел и министра здравоохранения Арье Дери.

Данное решение он принял после того как несколько дней назад Верховный суд Израиля постановил, что Дери, являющийся лидером ультраортодоксальной партии ШАС и осужденный в 2022 году за мошенничество с налогами, не может занимать министерскую должность.

Нетаньяху выразил сожаление в связи с постановлением Верховного суда и пообещал использовать все законные пути, чтобы позволить Дери занимать государственные должности в будущем. Он также подчеркнул, что решение об отставке Дери было вынужденным и принималось "с тяжелым сердцем". Нетаньяху сообщил, что назначение Дери министром было связано с его богатым опытом и влиятельностью, а также доверием избирателей, поддержавших на выборах его партию.

Протесты против нового правительства Израиля

Накануне в Тель-Авиве состоялась акция протеста против политики нового правительства Израиля, в которой участвовали более 100 тысяч человек. Это была крупнейшая акция против нового кабинета министров, который в конце декабря сформировал Биньямин Нетаньяху. Демонстрации прошли также в Иерусалиме, Хайфе, Беэр-Шеве, Герцлии и других городах. Организаторы заявили, что выступают против "опасной революции, которую планирует продвигать новое правительство, - революции, которая разрушит израильскую демократию".

Нетаньяху, вернувшийся на пост премьер-министра после полуторагодичного пребывания в оппозиции, по итогам досрочных выборов сформировал кабинет, состоящий из 33 членов, в его состав вошли представители правонационалистической религиозной коалиции. Одной из самых резонансных инициатив нового кабмина стала судебная реформа, предложенная главой Минюста Яривом Левиным.

Она предполагает, что полномочия Высшего суда справедливости будут ограничены по отношению к законам и решениям правительства, Кабмин также получит контроль за отбором судей. Таким образом, большинство в парламенте получит возможность принять закон, даже если Верховный суд сочтет его противоречащим Основному закону страны. Эти планы вызвали ожесточенные протесты со стороны оппозиции, которая объявила о начале митингов по всей стране, они проходят уже третьи выходные подряд.

Смотрите также: