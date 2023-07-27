  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаСША

Премьер Италии Мелони впервые встретилась с Байденом в США

Даниил Сотников
1 ч. назад

Джорджа Мелони в ходе своего первого визита в Вашингтон в статусе премьер-министра Италии обсудила с президентом США Байденом войну в Украине, изменение климата, нелегальную миграцию и иные вопросы.

https://p.dw.com/p/4UUWS
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент США Джо Байден
Премьер-министр Италии и президент СШАФото: Jonathan Ernst/REUTERS

Президент США Джо Байден и премьер-министр Италии Джорджа Мелони по итогам встречи в Белом доме вновь заверили Украину в дальнейшем оказании политическую, военную, финансовую и гуманитарную помощь стране столько, сколько потребуется. Совместное заявление Байдена и Мелони было опубликовано на сайте Белого дома в четверг, 27 июля.

Помощь Италии и США будет поступать пока не удастся достигнуть "справедливого и прочного мира при полном соблюдении Устава ООН, суверенитета и территориальной целостности Украины", говорится в заявлении. Отдельно в документе отмечается "важность предоставления Украине возможности экспортировать продовольствие через Черное море". Главы Белого дома и правительства Италии осудили односторонний выход России из Черноморской зерновой инициативы, а также российские атаки на украинские зернохранилища и транспортную инфраструктуру. Кроме того, Вашингтон и Рим обязуются продолжать координацию по восстановлению Украины.

Визит Мелони в Вашингтон стал для нее первым в статусе премьер-министра Италии. С Байденом они также обсудили экономические отношения между странами, проблемы нелегальной миграции, глобального потепления и вопросы безопасности в различных частях света.

Смотрите также:

Как в США помогают ВСУ

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Год войны в Украине: Путин не сломил сопротивление украинцев и лишь усилил НАТО. Европа в фокусе

Год войны в Украине: Путин не сломил сопротивление украинцев и лишь усилил НАТО. Европа в фокусе

24 февраля 2022 года Путин ввел войска в Украину. В Кремле считали, что смогут быстро выиграть эту войну. Но путинский расчет не оправдался. Благодаря мужественному сопротивлению и западной помощи украинцам вот уже год удается сдерживать российскую армию. А значительные части оккупированной территории Киев смог даже отвоевать обратно. Но прекращать эту войну Путин все равно не собирается.
Политика24 февраля 2023 г.25:58 мин.
external

"Забрать их из ада": как в Украине детям с линии фронта возвращают радость детства

"Забрать их из ада": как в Украине детям с линии фронта возвращают радость детства

Около 60 детей из прифронтовых городов и сел сейчас на оздоровлении на Волыни. Среди них - дети из деоккупированной Харьковщины и Бахмутского района. Как им помогают отвлечься от войны - в репортаже DW.
Общество15 июля 2023 г.02:26 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинские солдаты под Бахмутом

День 519-й войны: Украина усиливает наступление

Конфликты4 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Судно-автовоз Fremantle Highway горит в Северном море

В Северном море горит сухогруз с тремя тысячами автомобилей

В Северном море горит сухогруз с тремя тысячами автомобилей

Общество9 ч. назад7 фото
Описание карикатуры DW: карикатурно изображенный президент РФ Владимир Путин встречает на аэродроме самолет со словом "Африка" на борту. На плакате, который держит Путин, написано: "Добро пожаловать, дорогие гости!"

Саммит "Россия-Африка": как президент Путин встречает гостей

Саммит "Россия-Африка": как президент Путин встречает гостей

Политика10 ч. назад
Цинь Ган и Ван Ю

Почему сняли с должности главу МИД Китая и куда он исчез?

Почему сняли с должности главу МИД Китая и куда он исчез?

Конфликты8 ч. назад
Президент Египта Абдул Ас-Сиси и президент РФ Владимир Путин

Саммит Россия - Африка: кому какая выгода?

Саммит Россия - Африка: кому какая выгода?

Конфликты15 ч. назад
Ukraine | Flugblätter in den russisch besetzten Gebieten

Как работает женское сопротивление в захваченных РФ регионах

Как работает женское сопротивление в захваченных РФ регионах

Конфликты22 ч. назад
Российский истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"

День 518-й войны: Новый ракетный удар России по Украине

День 518-й войны: Новый ракетный удар России по Украине

Конфликты26 июля 2023 г.
На главную страницу