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Премьер и глава Минфина Канады приехали в Киев

Евгений Жуков
19 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 10 июня.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и министр финансов Христя Фриланд в Киеве
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и министр финансов Христя Фриланд в Киеве Фото: Frank Gunn/The Canadian Press/AP/picture alliance

На 472-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 10 июня (время московское).

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что не собирается обрывать контакты с президентом РФ Владимиром Путиным. Выступая на 38-м съезде Евангелической церкви Германии в Нюрнберге, он отметил, что разговаривал с Путиным и после начала войны в Украине, и предполагает "сделать это снова в ближайшее время".

По словам немецкого лидера, следует понять, что вывод российских войск из Украины является необходимым условием для достижения "справедливого мира". "Переговоры - это нормально. Вопрос в том, кто с кем и о чем ведет переговоры", - указал Шольц.

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После разрушения плотины Каховской ГЭС, по последним данным украинских властей, пропавшими без вести числятся 27 человек. Об этом написал в Facebook министр внутренних дел Игорь Клименко. По его словам, в Херсонской области подтоплены 47 населенных пунктов, из них 33 (3815 домов) находятся на подконтрольной Украине территории, 14 - на оккупированной российскими войсками, Николаевской области подтоплен 31 населенный пункт.

Эвакуированы в общей сложности 3556 человек, в том числе 327 детей. Погибло 5 человек, ранены при обстрелах во время эвакуационных мероприятий - 11, указал Клименко.

В Днепропетровской области, по его словам, отсутствует водоснабжение у более 89 тысяч абонентов в 26 населенных пунктах.

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При обстреле эвакуационных групп в Херсоне ранены двое полицейских и несовершеннолетняя девушка, сообщает Национальная полиция Украины. В городе повреждены многоэтажные и частные дома, где после попадания снарядов возникли пожары.

По данным полиции, по населенным пунктам Бериславского и Херсонского районов нанесены удары из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, авиации и БПЛА. От авианалета пострадали город Берислав, села Змиевка и Новоберислав, взрывами управляемых бомб повреждены жилые дома.

В селе Тягинка тяжело ранен 64-летний местный житель, повреждены ангары. От взрыва боеприпасов с дрона ранены двое полицейских.

Премьер и глава Минфина Канады приехали в Киев

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в субботу прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщает канадское радио. По его данным, в этой поездке главу правительства сопровождает министр финансов Христя Фриланд.

Визит из соображений безопасности готовился в обстановке секретности, как премьер добирался в Киев, не сообщается, отмечает радиостанция. Это уже вторая поездка Трюдо в Киев за последний год.

Хроника событий 10 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 9 июня 14.00 - 23.59 >>>

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