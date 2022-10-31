Премьер Чехии Петр Фиала приехал в Киев

На 250-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 31 октября (время московское).

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В результате массированного удара России по Украине 31 октября в 10 регионах повреждены 18 объектов критической инфраструктуры, большинство из них энергетические, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины. "В Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях продолжаются локальные аварийные отключения. Сегодня, как и в предыдущие недели, важно, чтобы все украинцы сознательно потребляли энергию и снизили нагрузку на сеть", - написал Шмыгаль в Telegram-канале .

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В Киев прибыла делегация правительства Чехии во главе с премьер-министром Петром Фиалой, в программе визита - совместное заседание украинского и чешского правительств. "Мы в Киеве, который сегодня утром снова столкнулся с российскими ракетными обстрелами", - написал Фиала в Twitter по приезде в украинскую столицу. По словам премьера, у него запланирован "ряд переговоров с украинскими друзьями", которые, как он верит, "принесут конкретные результаты". "Украинцы воюют не только за свою страну, но и за всю Европу. Наша поддержка должна продолжаться", - заявил он.

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На севере Молдовы упала сбитая украинскими военными российская ракета, сообщило МВД в Кишиневе. "Ракета, сбитая украинской системой ПВО, упала в северной части населенного пункта Наславча Республики Молдова, который расположен на границе с Украиной. На данный момент пострадавших нет, были выбиты окна в нескольких домах в Наславче", - говорится в сообщении. Район падения ракеты оцеплен, на месте работают следователи.

Эрдоган: Турция продолжит усилия в рамках "зерновой сделки"

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Реджеп Тайип Эрдоган (фото из архива) Фото: Vyacheslav Prokofyev/SPUTNIK/AFP/Getty Images

Турция продолжит прилагать усилия для реализации Черноморской зерновой инициативы, несмотря на приостановку участия России в сделке, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. "Даже если Россия будет вести себя нерешительно, поскольку она не получила такой же выгоды, мы продолжим наши решительные усилия, направленные на благо человечества", - цитирует Эрдогана агентство Reuters. Турецкий президент отметил, что соглашение, достигнутое при посредничестве Турции и ООН, позволило смягчить глобальный продовольственный кризис, обеспечив вывоз из Украины 9,3 млн тонн сельхозпродукции.

Хроника событий 31 октября 00.00 - 13.59 >>>

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