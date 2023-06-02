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Никол Пашинян: Мы не союзники РФ в войне с Украиной

11 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 2 июня.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол ПашинянФото: Karen Minasyan/AFP/Getty Images

На 464-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 2 июня (время московское).

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Китай готов рассмотреть вопрос об отправке еще одной делегации в Европу для переговоров по войне в Украине, заявил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй. "У нас сложилось впечатление, что существует большой разрыв между позициями обеих сторон", - сказал чиновник, комментируя визит в Киев и Москву в прошлом месяце. Ли Хуэй подчеркнул, что эта одна поездка "может не привести к какому-либо немедленному результату".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян: Мы не союзники РФ в войне с Украиной

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Армения не союзник России в войне с Украиной, заявил в интервью чешскому телеканалу CNN Prima News премьер-министр Армении Никол Пашинян. "Вы сказали, что мы союзники России. Конечно, вслух об этом никогда не говорилось, но, думаю, это заметно. Мы не союзники России в войне с Украиной. И наше восприятие от этой войны, от этого конфликта - тревога, потому что это прямо влияет на все наши отношения", - цитирует Пашиняна портал News.am.

Премьер подчеркнул, что на Западе Армению считают союзником России, при этом в Кремле видят, что Ереван не поддерживает войну в Украине. "Получается, что мы ничьи союзники в этой ситуации, а значит, мы уязвимы. Кажется, что есть какой-то вариант избежать всех этих столкновений, но правда в том, что чем сложнее ситуация, тем меньше становится поле для маневрирования. Мы уклоняемся не потому, что у нас нет мнения о ситуации, а из-за того, о чем я уже говорил - наших проблем намного больше, они не позволяют нам быть более вовлеченными в решение других вопросов", - объяснил Пашинян.

Хроника событий 2 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 1 июня 14.00 - 23.59 >>>

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