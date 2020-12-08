Прекрасная и сильная лаборантка - символ времени (фото)

Галле • "Лаборантка" ("Die Laborantin") - так называется эта почти четырехметровая деревянная скульптура, созданная немецким художником Марком Фроммом (Marc Fromm). Автор приступил к работе еще до пандемии. Первоначально она предназначалась для выставки в одной лаборатории в Лейпциге, отсюда и название. Согласно замыслу, лаборантка должна была быть в маске, но после начала пандемии художник решил от этого отказаться, так как в новых обстоятельствах маска стала для него слишком банальным приемом.

"Лаборантка" - покровительница искусств

Из-за коронавирусных ограничений экспозиция в Лейпциге так и не состоялась, однако в конце прошлого года скульптуру все же выставили на широкое обозрение - несмотря на пандемию, локдаун и закрытые музеи. Как сообщает информационное агентство dpa, "Лаборантку" временно разместили в городе Галле в здании Фонда искусств земли Саксония-Анхальт (Die Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt) - так чтобы она была хорошо видна снаружи через большие окна. Свет оставляют гореть круглосуточно - до конца января.

Во время установки скульптуры в Галле в декабре 2020 года

"Мы знаем, какие тяжелые времена сейчас переживают художники и не только художники. Поэтому очень рады, что смогли найти возможность показать эту могучую красоту в надлежащем свете. Для нас она является сейчас чем-то вроде покровительницы искусств", - подчеркнула директор фонда Манон Бурзиан (Manon Bursian).

Марк Фромм и его работы. Фотографии

Марк Фромм родился в 1971 году в немецкой земле Гессен. Обучался в Высшей школе искусств и дизайна в замке Гибихенштайн в Галле. Участвовал во многих художественных выставках в Германии и других странах. В 2015 году стал лауреатом Художественной премии земли Саксония-Анхальт.

Марк Фромм перед своей картиной "Мясница" ("Metzgerin")

"Блестящая свинья" ("Glitzerschwein") во внутреннем дворе налоговой инспекции в Галле - по мотивам легенды о свинье, которая помогла открыть месторождение соли около Галле

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