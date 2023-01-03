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Флаги Швеции и ЕС в СтокгольмеФото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Председательство Швеции в ЕС: под знаком кризиса

Бернд Ригерт | Наталья Позднякова
54 мин. назад

Швеция 1 января 2023 года на полгода заняла пост страны-председателя ЕС. Какие цели стоят перед ней?

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1 января 2023 года Швеция в рамках ротации на полгода стала председателем Совета Евросоюза, сменив на этом посту Чехию. Но вот основные задачи ЕС на время нового председательствования, похоже, не изменятся. Предотвращение последствий российского вторжения в Украину, обеспечение безопасности и энергоснабжения всех стран Европейского Союза, усиление их военной мощи и достижение большей независимости в вопросах цепочки поставок из государств, не входящих в ЕС - вот темы, которыми Швеции придется заниматься прежде всего. Шведскому правительству в течение полугода нужно будет провести более 1500 заседаний различного уровня и достичь компромиссов в ходе многочасовых переговоров между странами-членами ЕС в Еврокомиссии и Европарламенте по множеству вопросов.

Украина - главная тема для Швеции в ЕС

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в правительственном заявлении в конце 2022 года подчеркнул, что война в Украине станет определяющей во время председательства страны в ЕС. "С одной стороны, мы точно знаем, что мы должны делать: сохранить европейское единство в поддержке Украины, найти ресурсы для восстановления Украины, укрепить международное право и подготовить для Украины путь в ЕС как страны-кандидата. С другой стороны, мы не знаем, что будет. Что произойдет спустя год после вторжения РФ в Украину? Весной? Летом? Швеция и ЕС должны быть готовы к быстрым и сплоченным действиям", - заявил премьер Швеции.

Лидер партии
Джимми Окессон и Ульф Кристерссон Фото: Jonas Ekströmer/TT/picture alliance

На фоне войны России против Украины на второй план уходят другие важные темы: защита климата, миграционная политика, вступление в ЕС стран Западных Балкан. По этим вопросам новый глава шведского правительства меньшинства Кристерссон, который занял свой пост в октябре 2022 года после парламентских выборов, вряд ли получит поддержку у ультраправой партии "Шведские демократы". Несмотря на то, что в состав коалиционного правительства Швеции входят три партии из консервативного лагеря - умеренные, христианские демократы и либералы, оно вынуждено сотрудничать в парламенте с ультраправыми "Шведскими демократами", благодаря которым был избран премьер. Эта партия получила 20 процентов голосов избирателей, но остальные политические силы отказались вступать с ней в коалицию. Глава ультраправых Джимми Окессон считается ярым противником мер по защите климата, сторонником антимиграционной политики и критиком ЕС, который он называет причиной всех зол.

Задачи Швеции на посту председателя ЕС

Шведский премьер заявил, что Швеция хочет защищать принципы правового государства во всех странах-членах ЕС. Поэтому соответствующие меры против Венгрии и Польши, нарушающих их, должны быть "умеренно", но последовательно продолжены. Однако партия "Шведские демократы" категорически отвергает введение штрафных мер против Венгрии. Поэтому депутат Европарламента от "зеленых" Якоп Далунде, чья партия в Швеции сейчас находится в оппозиции, сомневается в успешности курса Швеции на посту председателя ЕС. "То, что Кристерссон все еще утверждает, что он и его правительство будут в состоянии защитить правовое государство, в то время как они вынуждены полагаться на ультраправых "Шведских демократов", как наивно, так и опасно", - сказал Далунде изданию Euractiv.

Поддержать собственную индустрию: шведский грузовик Scania
Поддержать собственную индустрию: шведский грузовик ScaniaФото: Jonathan Nackstrand/AFP

Шведское правительство намерено добиться прогресса в ЕС хотя бы в экономических вопросах. Премьер Швеции заявил, что необходимо поддержать европейскую автоиндустрию в производстве электромобилей. Одновременно должна быть ослаблена зависимость от поставщиков и сырья из Азии.

Кроме того, Швеция от лица ЕС может вступить в дискуссию с США в связи с одобренными американским президентом Джо Байденом "экологическими субсидиями" для промышленности Соединенных Штатов. Критики в Евросоюзе опасаются снижения конкурентоспособности местных компаний на фоне такой поддержки для американских конкурентов, которая в общей сложности составит около 400 млрд евро.

Председательство в ЕС на фоне собственных проблем

Свое председательство в ЕС Швеция начинает без особого оптимизма, ведь у нее хватает собственных нерешенных проблем. Так, в предрождественском выступлении премьер нарисовал не самую радостную картинку. По его словам, Швеция страдает от усиления организованной преступности, прежде всего, различных иностранных кланов.

Стокгольм
СтокгольмФото: picture alliance/dpa/P. Zimmermann

"За границей Швецию воспринимают как мирную и гармоничную страну", - говорит премьер. Но эта картина больше не соответствует действительности. К середине декабря шведская полиция зафиксировала 378 случаев применения в стране огнестрельного оружия, в результате чего погибли 60 человек. В рамках криминальных разборок молодые люди с миграционными корнями убивают друг друга, подчеркнул премьер. Из-за проблем с безопасностью и такого большого числа убийств ультраправые из партии "Шведские демократы" и смогли впервые получить такую поддержку избирателей.

Параллельно с задачами в ЕС Швеции предстоит работать над вопросами собственной безопасности. Турция все еще блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО, утверждая, что курдские террористы пользуются защитой в обеих странах Северной Европы. Швеция ради вступления в НАТО согласилась  выслать в Турцию подозреваемых в терроризме курдов - но этого, похоже, недостаточно турецкому президенту Эрдогану. Между тем генсек альянса Йенс Столтенберг рассчитывает на то, что в 2023 году Швеция вступит в НАТО, о чем он заявил в одном из своих интервью в конце прошлого года.

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