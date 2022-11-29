  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Алексей Кудрин в Госдуме РФ
Алексей Кудрин в Госдуме РФФото: Anna Isakova/Russian State Duma Press Office/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Председатель Счетной палаты РФ Кудрин покидает свой пост

Павел Мыльников
6 мин. назад

Алексей Кудрин подал Владимиру Путину заявление об уходе с поста главы Счетной палаты. Совет Федерации рассмотрит представление президента РФ об отставке Кудрина на заседании 30 ноября.

https://p.dw.com/p/4KD8U

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил об уходе с поста. "Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей", - написал он в Telegram-канале во вторник, 29 ноября.

Кудрин добавил, что подал соответствующее заявление президенту России Владимиру Путину. Между тем Совет Федерации получил представление Путина об освобождении Кудрина с поста председателя Счетной палаты, сообщил агентству РИА "Новости" глава комитета верхней палаты парламента РФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Совфед рассмотрит представление об отставке Кудрина на заседании 30 ноября, указал еще один собеседник агентства. Комитет по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал верхней палате досрочно освободить Кудрина от должности.

Аркадий Волож приглашал Кудрина в "Яндекс"

Алексей Кудрин возглавляет Счетную палату с мая 2018 года. Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож предлагал чиновнику 5 процентов акций компании в обмен на  переход Кудрина в "Яндекс" и помощь в разделении российского и международного бизнеса, заявляли ранее близкие к IT-компании и главе Счетной палаты собеседники издания Forbes и онлайн-издания "Агентство".

СМИ 25 ноября со ссылкой на анонимные источники сообщили, что Кудрин утвердил с президентом РФ Владимиром Путиным схему раздела активов интернет-компании Yandex, а также договорился о своем переходе в ее руководство.

Смотрите также:

Путин против ЕС: кто выиграет газовую войну?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Могут ли Россия и россияне на самом деле обойти санкции с помощью криптовалют? (14.06.2022)

Могут ли Россия и россияне на самом деле обойти санкции с помощью криптовалют? (14.06.2022)

На Западе опасаются, что Россия может обойти экономические санкции, введенные из-за войны в Украине, сделав ставку на криптовалюты вроде биткойна. Как это возможно на практике и все ли так просто?
Экономика и бизнес14 июня 2022 г.02:27 мин.
external

Александр Габуев: Зависимость России от Китая будет нарастать очень быстро (28.10.2022)

Александр Габуев: Зависимость России от Китая будет нарастать очень быстро (28.10.2022)

Эксперт по Китаю центра Карнеги рассказал DW, чем Китаю выгодна война в Украине, сможет ли Си Цзыньпин убедить Владимира Путина не применять ядерное оружие и станет ли Россия сырьевым придатком Китая.
Политика28 октября 2022 г.09:53 мин.
Рублевая монета на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве

Росстат оценил падение ВВП в третьем квартале в 4 процента

Росстат оценил падение ВВП в третьем квартале в 4 процента

Предварительная оценка Росстата оказалась лучше расчетов Минэкономразвития, но совпала с прогнозом ЦБ. Спад ВВП России зафиксирован второй квартал подряд.
Экономика и бизнес17 ноября 2022 г.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Эшелон с российской бронетехникой

ISW: РФ в Беларуси вряд ли готовит атаку на Украину с севера

Конфликты10 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

DW Новости Шоу ведут Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

РФ покидает ЗАЭС? Ресурсы НАТО для ВСУ кончаются? DW Шоу

РФ покидает ЗАЭС? Ресурсы НАТО для ВСУ кончаются? DW Шоу

Политика15 ч. назад58:38 мин.
Футболисты сборной России на верблюдах движутся в направлении, указанном на табличке с надписью: "Азия"

Восточные сказки, или Сборная России переезжает в Азию?

Восточные сказки, или Сборная России переезжает в Азию?

Футбол18 ч. назад
Украинский писатель Андрей Курков

Андрей Курков: 20 лет Россию готовили убивать украинцев

Андрей Курков: 20 лет Россию готовили убивать украинцев

Культура20 ч. назад
Листы белой бумаги в руках демонстрантов - символ протеста против цензуры

В КНР протесты против мер из-за ковида. К чему это приведет

В КНР протесты против мер из-за ковида. К чему это приведет

Политика14 ч. назад
Андрей Курков

Украинский писатель Андрей Курков награжден в Германии

Украинский писатель Андрей Курков награжден в Германии

Культура23 ч. назад
Польский военнослужащий на учениях НАТО в городе Жагань

Встреча глав МИД в Румынии. НАТО укрепляет восточный фланг

Встреча глав МИД в Румынии. НАТО укрепляет восточный фланг

Политика28 ноября 2022 г.
На главную страницу