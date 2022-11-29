Председатель Счетной палаты РФ Кудрин покидает свой пост

Алексей Кудрин подал Владимиру Путину заявление об уходе с поста главы Счетной палаты. Совет Федерации рассмотрит представление президента РФ об отставке Кудрина на заседании 30 ноября.

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил об уходе с поста. "Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей", - написал он в Telegram-канале во вторник, 29 ноября.

Кудрин добавил, что подал соответствующее заявление президенту России Владимиру Путину. Между тем Совет Федерации получил представление Путина об освобождении Кудрина с поста председателя Счетной палаты, сообщил агентству РИА "Новости" глава комитета верхней палаты парламента РФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Совфед рассмотрит представление об отставке Кудрина на заседании 30 ноября, указал еще один собеседник агентства. Комитет по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал верхней палате досрочно освободить Кудрина от должности.

Аркадий Волож приглашал Кудрина в "Яндекс"

Алексей Кудрин возглавляет Счетную палату с мая 2018 года. Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож предлагал чиновнику 5 процентов акций компании в обмен на переход Кудрина в "Яндекс" и помощь в разделении российского и международного бизнеса, заявляли ранее близкие к IT-компании и главе Счетной палаты собеседники издания Forbes и онлайн-издания "Агентство".

СМИ 25 ноября со ссылкой на анонимные источники сообщили, что Кудрин утвердил с президентом РФ Владимиром Путиным схему раздела активов интернет-компании Yandex, а также договорился о своем переходе в ее руководство.

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