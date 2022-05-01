 Председатель ХДС Фридрих Мерц нанесет визит в Украину | Новости из Германии о Германии | DW | 01.05.2022

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Германия

Председатель ХДС Фридрих Мерц нанесет визит в Украину

Лидер оппозиции в Германии продемонстрирует Украине поддержку со стороны ФРГ. Федеральное ведомство по уголовным делам призывало лидера оппозиции в ФРГ отложить поездку в Киев.

Фридрих Мерц в бундестаге

Фридрих Мерц в бундестаге

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) 2 мая направится с визитом в Киев, подтвердили в воскресенье, 1 мая, источники в ХДС соответствующие сообщения СМИ. Глава штаба Мерца Якоб Шрот (Jacob Schrot) написал в Twitter, что лидер оппозиции в ФРГ преследует три цели - продемонстрировать солидарность Германии с Украиной, выслушать Киев и принять к сведению конкретные пожелания украинских партнеров. "Фридрих Мерц своим визитом продемонстрирует совместную государственно-политическую ответственность оппозиции и правительства", - указал Шрот.

Во вторую половину дня 2 мая в Кельне запланировано совместное заседание президиумов Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). "Относительно этих планов нет никаких изменений", - сообщила представитель ХДС на вопрос о том, будет ли участвовать в этом мероприятии и Фридрих Мерц.

Мерц должен отправиться в Украину в ночь на 3 мая, сообщило агентство AFP

Дебаты о целесообразности визита Шольца

Агентство Reuters отмечает, что визит Мерца в Киев, по всей видимости, оживит политические дебаты в Берлине о целесообразности поездки в Украину и канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), а также других руководителей стран ЕС. Шольц отказался от визита в Украину после того, как Киев объявил нежелательным приезд президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier), фактически обвинив его в лоббировании интересов России.

Фракции бундестага от правящих партий и ХДС 28 апреля приняли совместную резолюцию о расширении помощи Украине, обороняющейся от российской агрессии.

Между тем газета Tagesspiegel, ссылаясь на информированные источники, сообщила, что Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) настоятельно рекомендовало Мерцу отложить поездку в Украину, ссылаясь на соображения безопасности. В BKA подчеркнули, что визиты в зону боевых действий требуют большее тщательной подготовки. Мерц, однако, не только отклонил эту рекомендацию, но и отказался от личной охраны со стороны BKA.

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    Автор: Клаудиа Ден


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