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Идеи по реформе Совбеза ООН и иные итоги 574-го дня войны

Александра Иванова
21 сентября 2023 г.

Зеленский выступил за возможность обходить вето в Совбезе ООН. Польша прекратила поставки вооружений Киеву. ФРГ призвала Суд ООН продолжить рассмотрение иска Украины к РФ.

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Заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке (фото из архива)
Заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке (фото из архива)Фото: Ed Jones/AFP/Getty Images

На 574-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в среду, 20 сентября, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседнего государства. Вооруженные силы Украины отражали агрессию и вели контрнаступление на востоке и юге страны.

Предложение Зеленского реформировать Совбез ООН

Россия стремится "подорвать своей агрессией все дамбы международных норм, которые должны защищать мир от войн", а ООН в данной ситуации зашла в тупик, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

"Человечество уже не надеется на ООН, когда речь идет о защите суверенных границ наций. Но я не был бы сегодня здесь, если бы у Украины не было предложений именно по решениям", - указал украинский лидер.

Зеленский предложил начать процесс реформирования ООН, причем ключевая реформа, с его точки зрения, должна была касаться применения права вето, которое "не должно служить оружием для тех, кто одержим ненавистью и войной".

По мнению Зеленского, необходимо предоставить Генеральной Ассамблее ООН реальную возможность преодолевать вето на основе глобального квалифицированного большинства и сделать принимаемые таким образом резолюции обязательными для выполнения всеми государствами-членами. Кроме того, необходимо сделать СБ ООН полностью подотчетным нациям мира, предложил он.

Ситуация с помощью Запада Украине

Президент США Джо Байден планирует 21 сентября объявить о предоставлении Украине нового пакета обширной военной помощи, передают западные агентства со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. На этот же день в Вашингтоне запланирована встреча Байдена с Владимиром Зеленским.

В новый пакет американской военной помощи Украине объемом 325 млн долларов войдут вторая партия 155-миллиметровых кассетных боеприпасов и дополнительные вооружения для украинских средств противовоздушной обороны, в частности зенитно-ракетного комплекса Avenger. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника. Кроме того, по словам собеседника Reuters, в поставки будут включены противотанковые комплексы Javelin, TOW и противотанковые реактивные гранаты AT4, а также снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS. В то же время дальнобойных ракет ATACMS в пакете не будет.

Накануне, 19 сентября, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии также представил новый пакет военной помощи Киеву. Он включает в себя, в частности, детонационные системы, морские радары наблюдения и снаряды для противотанковых гранатометов Carl Gustaf. Кроме того, в этом месяце Литва начнет ремонтировать танки Leopard для Украины.

Трения между Варшавой и Киевом

Тем временем польский премьер-министр Тадеуш Моравецкий заявил, что Польша больше не передает Украине вооружения. "Украина защищается от российского зверского нападения, и я понимаю эту ситуацию, но так, как и говорил, мы будем защищать нашу страну. Мы больше не передаем Украине вооружения, так как сейчас защищаем Польшу", - написал Моравецкий в соцсети X.

Ранее в тот же день МИД Польши вызвал посла Украины Василия Зварыча из-за высказываний, с которыми накануне на Генеральной Ассамблее ООН выступил Владимир Зеленский. Заместитель министра Павел Яблонский выразил украинской стороне решительный протест в связи с заявлениями Зеленского, что некоторые страны ЕС симулировали солидарность с Украиной и косвенно поддерживали Россию.

Одновременно Яблонский отметил, что давление на Варшаву на международных форумах и обращения с жалобами в международные инстанции не являются подходящими способами урегулирования споров между Варшавой и Киевом.

В середине сентября власти Украины заявили, что подают в ВТО жалобу против Польши, Венгрии и Словакии из-за их одностороннего запрета на импорт украинской аграрной продукции.

Между тем 19 сентября замминистра экономики Украины Тарас Качка в комментарии для газеты Rzeczpospolita заявил, что его страна в качестве ответных ограничительных мер намерена в ближайшие дни ввести запрет на импорт лука, помидоров, капусты и яблок из Польши.

Ход боевых действий

По данным Генштаба ВСУ, в ночь на 20 сентября российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. Силам обороны удалось уничтожить 17 из 24 БПЛА в пределах Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей.

Как сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, одной из целей российских дронов-камикадзе Shahed-136 стал Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Всего за сутки Россия нанесла по Украине 72 авиаудара и 35 раз обстреляла позиции ВСУ и города страны из ракетных систем залпового огня (РСЗО), указано в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Как следует из документа, украинские войска продолжают наступательные действия на мелитопольском и бахмутском направлениях.

Авиация Украины за сутки 20 сентября нанесла 8 авиаударов по сосредоточению войск, вооружений и военной техники противника, говорится в сводке. Ракетные войска ВСУ поразили 1 район концентрации войск, вооружений и военной техники, 1 систему ПВО Strela-10 и 4 артиллерийские системы ВС РФ, отмечает далее Генштаб  ВСУ.

В тот же день, 20 сентября, представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов в комментарии изданию "Бабель" подтвердил, что Украина атаковала военные объекты РФ в аннексированном Крыму. Ранее в Сети появились сообщения о нескольких взрывах в селе Верхнесадовое, расположенном недалеко от оккупированного Симферополя, а также кадры, на которых виден дым на возвышенности, где, предположительно, находится военная часть РФ. 

Крушение истребителя Су-34 под Воронежем

Истребитель Су-34 разбился в Воронежской области России. По предварительной информации, самолет совершал полет без боекомплекта, экипаж успел катапультироваться. Причиной аварии, по первоначальной информации, стала техническая неисправность. Катастрофа в Воронежской области стала десятой с начала года аварией боевого самолета на территории России. 

Германия призывает Суд ООН продолжить рассмотрение иска Киева к Москве

Германия попросила Международный суд ООН продолжить рассмотрение иска Киева к РФ по делу об обвинениях в геноциде, указав на законный интерес Украины как государства, безосновательно обвиненного в геноциде, в получении судебного решения.

"В противном случае сторона, которую без малейших доказательств изображают вовлеченной в кампанию геноцида, и под этим предлогом подвергшаяся военному вторжению соседа, не сможет получить защиту суда", - заявила в Гааге на слушаниях по данному делу представительница Германии Вибке Рюккерт (Wiebke Rückert).

Позиция ФРГ заключается в том, что государство, обвиненное в совершении актов геноцида, имеет такое же право обратиться в суд, как и государство, обвиняющее в геноциде. Согласно 9-й статье конвенции о геноциде, подать судебный иск может любая из сторон диспута, отметила Рюккерт. По ее словам, решить, соблюдает ли государство конвенцию о геноциде, суд может, лишь установив, имели ли место акты геноцида с его стороны.

Норвегия закрывает въезд для зарегистрированных в РФ автомобилей

Норвегия - последней из приграничных с Россией стран Шенгенской зоны - в ближайшее время намерена запретить въезжать на свою территорию на автомобилях с российскими номерами. "Как и Финляндия, Норвегия введёт ограничения на ввоз и использование в стране автомобилей с российской регистрацией. Сейчас мы изучаем, как это будет сделано, и в ближайшее время представим эффективные меры", - заявил госсекретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон, которого цитирует норвежское издание NRK.

Ранее въезд для российских автомобилей закрыли Польша, Финляндия, Латвия, Эстония и Литва. Вильнюс сделал исключение для автомобилей, следующих транзитом в Калининград или из него.

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